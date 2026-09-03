Bei Ballard Power Systems tut sich gerade einiges. Ende August wurde die Übernahme von GeoPura abgeschlossen, gleichzeitig sehen die letzten Quartalszahlen deutlich besser aus als noch vor einem Jahr. Profitabel ist Ballard trotzdem noch lange nicht. Die Analysten bleiben deshalb vorsichtig, obwohl ihre Kursziele teilweise deutlich über dem aktuellen Niveau liegen. GeoPura bringt ein neues Geschäft zu Ballard Seit dem 28. August gehört das britische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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