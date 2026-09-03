Bei Hannover Rück läuft es zuletzt wieder deutlich besser. Die Aktie hat sich vom Sommertief kräftig erholt und steht inzwischen wieder über 260 €. Dazu kommen starke Halbjahreszahlen und eine bestätigte Prognose. Auch im Chart hat sich etwas getan, denn der Point of Control wurde mittlerweile zurückerobert. Geschäft läuft weiterhin richtig ordentlich Fundamental gibt es bei Hannover Rück momentan wenig zu meckern. Im ersten Halbjahr stieg der Konzerngewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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