Berlin - Die deutsche Wirtschaft kann nach Ansicht von Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz so stark wachsen wie lange nicht.



"Schauen Sie sich die chinesische Wirtschaft an, die in den letzten zehn Jahren um mehr als fünf Prozent pro Jahr gewachsen ist", sagte Wildberger der Wochenzeitung "Die Zeit". Wenn man das gut mache mit der KI, dann schaffe man auch bei uns ähnliche Wachstumsraten.



Die deutsche Wirtschaft könne es sich nicht länger leisten, KI viel zu zögerlich einzusetzen, so Wildberger. Denn im globalen Wettbewerb würden sich sehr schnell diejenigen durchsetzen, die effizienter wirtschaften und schneller neue Produkte anbieten. Deswegen dürften auch gesetzliche Regeln Unternehmen nicht zu sehr ausbremsen.



Die Unternehmen und die Politik müssten mitziehen und ihre Skepsis gegenüber der KI ablegen, forderte der Minister. "Ich warne davor, alles erst einmal in einem langen Verhandlungsprozess regeln zu wollen und KI von vornherein zu negativ zu sehen. So viel Zeit haben wir nicht. Die Konkurrenz wartet nicht auf uns."





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