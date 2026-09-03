Furo und Luox Energy bieten künftig eine kombinierte Lösung für Marktzugang und die Optimierung gewerblicher und industrieller Batteriespeicher. Dazu führen sie die Plattform von Furo zur Speicherplanung, -optimierung und -steuerung mit den zeitvariablen Stromprodukten von Luox zusammen, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Sie betreffen die Tarife "Dynamisch RLM" und "Direktvermarktung" von Luox. Konkret geht es darum, die Batteriespeicher in jeder Viertelstunde optimal einzusetzen. Dabei haben gewerbliche und industrielle Batteriespeicher durchaus unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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