Die Münchener Auferstehungskirche hat unter Denkmalschutz-Auflagen eine 65 kW starke PV-Anlage auf dem fast 100 Jahre alten Kirchendach installieren lassen. Sie soll künftig auch eine Wärmepumpe versorgen. Die Evangelisch-Lutherische Auferstehungskirche im Münchner Westend erzeugt seit Ende August 2026 Solarstrom. Dazu dient eine Photovoltaikanlage mit 65 Kilowatt Leistung auf dem Dach der 1931 eingeweihten Kirche. Daran gekoppelt sind zwei Batteriespeicher mit jeweils 30 Kilowattstunden Speicherkapazität.Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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