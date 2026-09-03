Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE
HIT-Feedback: Attraktivität des Geschäftsmodells bestätigt
Auf den Hamburger Investorentagen hat der Masterflex CFO, Mark Becks, die jüngste Geschäftsentwicklung erläutert und die strategische Ausrichtung bekräftigt. Dabei standen insbesondere der Kapazitätsausbau in der Luftfahrt sowie die Erschließung neuer Wachstumspotenziale durch Großaufträge und M&A-Aktivitäten im Mittelpunkt.
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Fazit: Aus unserer Sicht treffen bei Masterflex strukturelle Wachstumstreiber in den Bereichen Luftfahrt und Medizintechnik auf zyklische Impulse aus einer Erholung der Industrie. Zusammen mit weiteren M&A-Optionen sehen wir Masterflex gut positioniert, um ab 2027 wieder nachhaltig höhere Wachstumsraten zu erzielen. Wir erachten die Bewertung auch im Hinblick auf die PeerGroup sowie die historische Bewertung (siehe S. 7) für hoch attraktiv und bestätigen daher Rating und Kursziel.
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Über Montega:
Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet
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