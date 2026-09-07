Während die Masterflex-Aktie seit rund einem Jahr per Saldo kaum vom Fleck kommt, verbessern sich die Rahmenbedingungen für das Unternehmen zunehmend. Besonders interessant ist dabei, dass inzwischen auch größere langfristig orientierte Investoren Position beziehen. Nachdem der langjährige Ankeraktionär J.F. Müller & Sohn seinen Anteil Anfang Juli durch den Erwerb von Aktien der beiden Vorstände auf 29,37 Prozent erhöht hatte, ist mit Alpha Entrepreneurial Partners ein weiterer Großinvestor eingestiegen. Der neue Fonds hat 7 Prozent an Masterflex erworben und das Unternehmen zu seinem ersten Kerninvestment gemacht.

Das ist zwar keine Garantie für steigende Kurse, aber durchaus ein bemerkenswertes Signal. Schließlich engagieren sich hier Investoren mit langfristigem Anlagehorizont zu einem Zeitpunkt, an dem die großen Wachstumsinitiativen von Masterflex erst vor dem eigentlichen Hochlauf stehen. Gleichzeitig erscheint die Aktie mit einem KGV in der Größenordnung von 14 weiterhin moderat bewertet.

Operativ hat Masterflex in den vergangenen Jahren bereits gezeigt, dass das Geschäftsmodell auch unter schwierigen Bedingungen funktioniert. Selbst während der ausgeprägten Schwäche der deutschen Industrie wurden Umsatz und Ergebnis gesteigert und die Profitabilität erheblich verbessert. Im ersten Halbjahr 2026 setzte sich dieser Trend mit geringerem Tempo fort: Die Erlöse legten um 1,7 Prozent auf 54,3 Mio. Euro zu, das operative EBIT stieg um 1,9 Prozent auf 8,0 Mio. Euro. Gleichzeitig erhöhte sich der Auftragsbestand seit Jahresende von 19,8 auf 21,8 Mio. Euro. Die Prognose von 103 bis 108 Mio. Euro Umsatz und 13 bis 16 Mio. Euro EBIT wurde daher bestätigt.

Für die weitere Entwicklung sind diese Zahlen allerdings fast weniger spannend als die Projekte, die derzeit noch Anlaufkosten verursachen. In Marokko wird der neue Standort für das Luftfahrtgeschäft hochgefahren, außerdem sollen die ersten Auslieferungen aus dem größten Engineering- und Rahmenvertrag der Unternehmensgeschichte beginnen. Allein dieser Auftrag könnte bei voller Umsetzung wiederkehrende jährliche Umsätze im mittleren einstelligen Millionenbereich beisteuern. Ab 2027 sollten beide Projekte damit spürbar zur Wachstumsdynamik beitragen und Masterflex auf dem Weg zum Umsatzziel von 200 Mio. Euro im Jahr 2030 voranbringen.

Zusätzliche Unterstützung könnte nun von der Konjunktur kommen. Nachdem die schwache Industrieentwicklung Masterflex lange gebremst hat, zeigen mehrere Frühindikatoren inzwischen nach oben. Der Einkaufsmanagerindex für das deutsche Verarbeitende Gewerbe erreichte im August den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren, auch das ifo-Geschäftsklima und die Produktionserwartungen der Industrie haben sich verbessert. Setzt sich diese Entwicklung fort, könnte zu den unternehmenseigenen Wachstumstreibern eine Erholung wichtiger Absatzmärkte hinzukommen.

An der Börse ist davon bislang wenig zu sehen. Nach dem Anstieg auf knapp 15 Euro im Sommer 2025 scheiterte die Aktie im Juni 2026 erneut an diesem Bereich und pendelt seither überwiegend zwischen 14,00 und 14,50 Euro. Doch die Ausgangslage für einen weiteren Anlauf verbessert sich: Die Wachstumsprojekte gehen in die entscheidende Phase, die Konjunktur könnte erstmals seit Langem unterstützen und langfristige Investoren bauen größere Positionen auf. Spätestens wenn sich der erwartete Wachstumsschub für 2027 deutlicher in den Zahlen abzeichnet, dürfte die Marke von 15 Euro erneut in den Fokus rücken.

(aktien-global.de, erstellt 04.09.26, 09:27 Uhr, veröffentlicht 07.09.26, 08:49 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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