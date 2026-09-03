Zürich - Die UBS gerät in den USA wegen der Aufarbeitung mutmasslicher Verbindungen der früheren Grossbank Credit Suisse zu Nazi-Konten erneut unter Druck. Der Justizausschuss des US-Senats verlangt von der UBS zusätzliche Antworten zu der laufenden Untersuchung. Das geht aus einem auf den 17. Juli datierten Brief von Ausschusschef Charles Grassley an die UBS hervor, den die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag publik machte. Die bisherigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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