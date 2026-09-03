TORONTO, Ontario, 3. September 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. ("Blue Moon" oder das "Unternehmen") (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) - https://www.commodity-tv.com/play/blue-moon-metals-top-results-at-apex-and-start-of-drilling-at-springer/ - gibt bekannt, dass man eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb eines Grundstückspakets und der damit verbundenen Wasserrechte (das "Grundstück") in der Nähe der Springer-Mine des Unternehmens in Pershing County, Nevada, USA, von einem privaten Drittverkäufer (dem "Verkäufer") gegen eine Gegenleistung von 3,5 Millionen US-Dollar in bar und 4,5 Millionen US-Dollar in Stammaktien von Blue Moon (die "Akquisition").

Christian Kargl-Simard, CEO von Blue Moon, erklärt: "Durch diese Akquisition werden die Wasserrechte von Springer mehr als verdoppelt und stellt sicher, dass Springer seine Flexibilität behält, um in Zukunft als 'Hub-and-Spoke'-Verarbeitungskomplex zu wachsen. Das Grundstückspaket kann zudem als strategischer Logistikknotenpunkt dienen, da es Zugang zur Autobahn I-80 bietet und an die Eisenbahnlinie der Union Pacific angrenzt."

Das Grundstück

Das Grundstück umfasst mehr als 2.100 Acres Land in Pershing County, Nevada, und wird auf der einen Seite von der I-80 und auf der anderen Seite von der Union-Pacific-Eisenbahnlinie begrenzt. Die zugehörigen Wassergenehmigungen umfassen Wasserrechte von über 1.500 afa im Imlay-Becken, mit einer jährlich genehmigten Gesamtentnahmemenge von über 1.300 afa und einer maximalen Förderleistung von über 4.300 gpm. Das Grundstück verfügt zudem über eine 60-KVA-Stromleitung, die sich auf dem Gelände befindet.

Die Anfahrt zum Grundstück von Springer aus erfolgt über die Tungsten Road und die Autobahn I-80 und beträgt insgesamt etwa 14 Meilen. Angesichts der Nähe des Grundstücks, der günstigen Geländebedingungen und der Anbindung sowohl an die Autobahn als auch an die Eisenbahnlinie bietet das Grundstück das Potenzial, zu einem zukünftigen Logistikzentrum für Springer ausgebaut zu werden.

Transaktionsbedingungen

Blue Moon erwirbt die Immobilie frei von allen wesentlichen Belastungen gegen folgende Gegenleistung:

3,5 Millionen US-Dollar in bar bei Unterzeichnung des endgültigen Vertrags, wovon 0,1 Millionen US-Dollar eine nicht rückzahlbare Anzahlung darstellen; und

die Ausgabe von Stammaktien von Blue Moon im Wert von 4,5 Millionen US-Dollar durch Blue Moon an den Verkäufer bei Vertragsabschluss, basierend auf dem 10-Tage-VWAP der Aktien vor der Ausgabe.

Der Verkäufer ist für die Einreichung der Unterlagen bei der NDWR zur Übertragung der Wasserrechte an Blue Moon zur Nutzung in Springer verantwortlich; die Kosten für diese Einreichung werden von Blue Moon getragen.

Wesentliche aufschiebende Bedingungen für den Abschluss der Akquisition sind die Genehmigung durch die TSXV und der Abschluss der Übertragung der Wasserrechte an Blue Moon. Ein Kaufvertrag wurde von den Parteien am 2. September 2026 unterzeichnet, und der Abschluss wird für Anfang 2027 erwartet. Im Zusammenhang mit dieser Akquisition werden keine Vermittlergebühren gezahlt.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt fünf polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen, das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten, das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in den Vereinigten Staaten und das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex in den Vereinigten Staaten. Alle fünf Projekte verfügen über eine günstige Lage mit bestehender lokaler Infrastruktur, darunter Straßen, Stromversorgung und historische Infrastruktur. Zink, Kupfer und Wolfram stehen derzeit auf der Liste der USGS und der EU für Metalle, die für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, und Germanium sowie Gallium sind ebenfalls auf der USGS-Liste der kritischen Metalle aufgeführt. Zu den Hauptaktionären zählen Teck Resources Limited, von Oaktree Capital Management verwaltete Fonds, Hartree Partners LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).

Weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

Geschäftsführer und Vorstandsmitglied

Telefon: (416) 230-3440

E-Mail: mailto:christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

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Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung von Blue Moon, darunter unter anderem: Erwartungen hinsichtlich der aktuellen Rohstoffpreise; die Fähigkeit, Genehmigungen nach Bedarf zu erhalten, zu erneuern und zu verlängern; Schätzungen der Reserven und Ressourcen an verschiedenen Standorten; sowie die Integration der Claims und des Springer-Projektbetriebs.

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