Vancouver, British Columbia / 3. September 2026 / IRW-Press / Arcus Development Group Inc. ("Arcus") (TSXV: ADG) und Core Silver Corp. ("Core" oder "Core Silver") (CSE: CC) (FWB: 8ZR) (OTCQB: CCOOF) (zusammen die "Unternehmen") freuen sich, die Mobilisierung von Teams und Ausrüstung für das Diamantbohrprogramm 2026 (das "Programm") im Projekt Touleary (das "Projekt") bekannt zu geben, das sich etwa 115 km südlich von Dawson City, Yukon, befindet. Archer Cathro Ltd. wurde mit der Leitung und Durchführung des Programms beauftragt, während Superior Diamond Drilling für die Durchführung von Diamantbohrungen über ca. 3.000 Meter ausgewählt wurde.

Highlights:

Nach Eingang der Genehmigungen wurden die Teams, die Explorations- und die Bohrausrüstung für das Bohrprogramm über 3.000 Meter zum Projektstandort mobilisiert (Abbildung 1).

Die Bohrungen werden sich primär auf die Discovery Zone und die umgebenden Gebiete konzentrieren, wo mit dem Bohrprogramm von 2011 bedeutende polymetallische Abschnitte festgestellt wurden, die jedoch noch nicht weiter durch Bohrungen untersucht wurden, unter anderem:* TL-11-005



- 2,25 m mit 7,18 % Cu, 3,55 g/t Au, 4,30 % Zn, 116 g/t Ag (115,62 - 117,87 m)

- 14,15 m mit 1,45 % Cu, 0,73 g/t Au, 0,28 % Zn, 16,5 g/t Ag (124,5 - 138,65 m)

TL-11-002

- 3,17 m mit 2,38 % Cu, 2,01 g/t Au, 1,38 % Zn, 32,9 g/t Ag (124 - 127,17 m)

TL-11-001

- 6,09 m mit 1,37 % Cu, 0,80 g/t Au, 0,41 % Zn, 14,5 g/t Ag (85,61 - 91,7 m)

TL-11-003

- 0,59 m mit 1,42 % Cu, 1,15 g/t Au, 2,81 % Zn, 36,4 g/t Ag (64,21 - 64,80 m)

- 0,61 m mit 4,01 % Cu, 2,18 g/t Au, 0,93 % Zn, 73,9 g/t Ag (90,36 - 90,97 m)

Weitere Informationen zu den Explorationszielen 2026 entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung von Core vom 17. Juni 2026.

Am 26. August 2026 gab Arcus bekannt, dass der bereits angekündigte Arrangement-Plan zwischen Core und Arcus von den Arcus-Aktionären mit überwältigender Mehrheit angenommen wurde.

*Die gemeldeten Abschnitte stellen Bohrkernlängen dar. Die wahren Mächtigkeiten der mineralisierten Abschnitte wurden noch nicht ermittelt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht von Arcus zum Projekt Touleary mit Stichtag 3. November 2025, der unter dessen Profil auf www.sedarplus.ca abrufbar ist.

"Das Projekt Touleary befindet sich in einem bewährten Explorations- und Erschließungsgebiet im Yukon Territory", sagte Nick Rodway, President und CEO von Core Silver Corp. Das Projekt wurde erstmals 2011 vom Arcus-Team bebohrt, wobei in sämtlichen Bohrlöchern bedeutende polymetallische Abschnitte durchteuft wurden. Infolgedessen wurden mehrere weitere hochprioritäre 'Lookalike'-Ziele abgeleitet. Angesichts der Explorationsziele mit hohem Potenzial und der geplanten neuen Infrastruktur in dem Gebiet (insbesondere die nördliche Zufahrtsroute) könnte die aktuelle Explorationssaison für die Aktionäre von Core Silver von entscheidender Bedeutung sein."

Abbildung 1: Standort des Konzessionsgebiets Touleary und Infrastruktur. ANMERKUNG: Die nördliche Zufahrtsroute befindet sich noch im Bau.

VMS-POTENZIAL VON TOULEARY

Das Projekt Touleary profitiert von mehreren wesentlichen Merkmalen, die üblicherweise mit großen VMS-Systemen in Verbindung gebracht werden, darunter:

Lage innerhalb eines etablierten, kupferreichen geologischen Gürtels mit einer langen Geschichte von Mineralentdeckungen.

Ein großes, aussichtsreiches Landpaket mit Potenzial für mehrere mineralisierte Systeme.

Starkes Explorationspotenzial in einem Gebiet, in dem bisher nur in begrenztem Umfang moderne, systematische Explorationsarbeiten durchgeführt wurden.

Vorkommen sowohl von Basismetallen als auch Edelmetallen, was eine Hebelwirkung auf mehrere langfristige Themen der Rohstoffnachfrage bietet.

Die Nähe zu einer sich verbessernden regionalen Infrastruktur, einschließlich des geplanten Northern-Access-Route-Korridors.

Die geplante Northern Access Road und damit verbundene Infrastrukturinitiativen werden vom Management als möglicherweise wegweisend für die gesamte Region angesehen. Ein verbesserter Zugang zum White Gold District des Yukon könnte die Explorations- und Entwicklungskosten erheblich senken, die Logistik verbessern, die Betriebszeiten verlängern und den Zugang zu riesigen Gebieten mit hohem Potenzial im Tintina Belt ermöglichen, deren Erkundung in der Vergangenheit schwierig und kostspielig war.

Die Northern Access Road im Yukon bezeichnet eine geplante, mehrere Millionen Dollar teure Rohstoff- und Erschließungsroute, die Dawson City mit den großen Bergbauentwicklungen im westlichen Zentrum der Region, insbesondere der Mine Coffee, verbinden soll. Die Straße wird das Zentrum des produktiven White Gold District durchqueren und versorgen. Sie wurde konzipiert, große geplante Bergbaubetriebe, darunter die Mine Coffee und die Mine Casino, zu versorgen und gleichzeitig den Zugang für Explorationsarbeiten durch Junior-Bergbauunternehmen zu verbessern. Der Ausbau der Strecke erfordert eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den Regierungen sowie Vereinbarungen mit den lokalen First Nations, um lokale sozioökonomische Vorteile zu gewährleisten (Abbildung 1).

MINERALISIERUNG AUF DEM PROJEKT TOULEARY

Die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Touleary ist typisch für vulkanogene Massivsulfid-Systeme (VMS), die sich in submarinen vulkanischen Wirtsgesteinen des Devon-Mississippiums (Unterkarbon) der Finlayson Assemblage entwickelt haben.

Die am ehesten vergleichbaren, gut dokumentierten Vorkommen dieses Mineralisierungstyps befinden sich im Finlayson District, ca. 450 km südöstlich von Touleary, entlang der versetzten Verwerfungszone Tintina. Eine Rekonstruktion der Versetzung entlang der Verwerfung Tintina rückt den Finlayson District in seiner Konfiguration vor der Verwerfung wesentlich näher an das Gebiet von Touleary heran.

Vulkanogene Massivsulfid-Lagerstätten (VMS) werden auch als vulkanassoziierte, in Vulkaniten und in vulkanosedimentären Gesteinen beherbergte Massivsulfid-Lagerstätten bezeichnet. Sie treten typischerweise als Linsen aus polymetallischen Massivsulfiden auf, die sich am oder nahe dem Meeresboden in submarinen extensiven vulkanischen Umgebungen bilden. VMS-Lagerstätten werden nach ihrem Gehalt an Basismetallen, ihrem Goldgehalt und der Lithologie des Wirtsgesteins gruppiert. Die Klassifizierung nach Basismetallen wird am häufigsten verwendet, wobei bestimmte Lagerstättentypen entsprechend den Verhältnissen dieser drei enthaltenen Metalle zueinander in Cu-, Cu-Zn-, Zn-Cu- und Zn-Pb-Cu-Gruppen unterteilt werden. Der Gehalt an Edelmetallen (Ag und Au) kann erheblich zur Wirtschaftlichkeit von VMS-Lagerstätten beitragen. Das unten dargestellte Modell (Abbildung 2) zeigt ein allgemeines System aus einer vertikalen Zufuhrzone und einer hügelförmigen Ablagerung am Meeresboden und berücksichtigt keine nach der Ablagerung auftretenden Verformungen, die die Geometrien dieser Lagerstätten erheblich verändern können.

Abbildung 2: Schematische Darstellung der modernen TAG-Sulfidlagerstätte am Mittelatlantischen Rücken. Diese zeigt einen klassischen Querschnitt einer VMS-Lagerstätte mit einer konkordanten, halbmassiven bis massiven Sulfidlinsenformation, unterlagert von einem diskordanten Stockwork-Gangsystem und einem damit in Zusammenhang stehenden Alterationshalo oder "Schlot". Nach Hannington et al. (1998).

AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM ARRANGEMENT-PLAN ZWISCHEN ARCUS UND CORE

Am 26. August 2026 meldete Arcus, dass der bereits angekündigte Arrangement-Plan zwischen Core und Arcus (das "Arrangement") auf einer Versammlung der Arcus-Aktionäre mit überwältigender Mehrheit angenommen wurde. Auf der am 25. August 2026 abgehaltenen ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung von Arcus erhielt der Sonderbeschluss zur Genehmigung des Arrangements 96,93 % der abgegebenen Stimmen. Insgesamt waren 14.909.720 der Stammaktien von Arcus auf der Versammlung vertreten, was ca. 70,26 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Arcus entspricht. Gemäß den Bedingungen des Arrangements erwirbt Core sämtliche ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Arcus. Nach Abschluss der Transaktion erhalten die Arcus-Aktionäre für jede Stammaktie von Arcus, die sie unmittelbar vor dem Inkrafttreten des Arrangements hielten, eine Stammaktie von Core. Der Abschluss der Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen Börsengenehmigungen und der Erfüllung oder des Verzichts auf die verbleibenden üblichen Abschlussbedingungen. Vorbehaltlich der Erfüllung dieser Bedingungen wird der Abschluss der Transaktion wenig später erwartet.

Sofern das Arrangement abgeschlossen wird, wird Arcus eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Core sein. Core wird sein Explorationsprogramm 2026 auf das Projekt Touleary konzentrieren und gleichzeitig einen starken Fokus auf das Konzessionsgebiet Blue im Nordwesten von British Columbia legen; dieses umfasst das CRD-Porphyr-Projekt Silver Lime und mehrere großflächige Ziele für Kupfer, Silber, Zink, Blei und Gold, die über einen Konzessionsblock von 114.074 Hektar verteilt sind. Das Projekt Silver Lime umfasst sieben äußerst vielversprechende Zielgebiete, unter anderem Grizzly, Sulphide City, Jackie, Gally und Amp, in denen im Zuge der Exploration weit verbreitete Karbonatverdrängungs-, Skarn-, Porphyr- und Gangmineralisierungen identifiziert wurden, die mit bedeutenden Mineralsystemen weltweit vergleichbar sind.

Offenlegung gemäss National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo, (Lizenz Nr. 46541) (Berufszulassung Nr. 1000359) ist President, CEO und Direktor von Core Silver und qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Rodway hat die Erstellung dieser Mitteilung im Auftrag von Arcus und Core überwacht und ihren technischen Inhalt verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasste eine Prüfung der historischen Bewertungsberichte und Laborzertifikate. Während des Verifizierungsprozesses wurden keine Einschränkungen festgestellt.

QUELLENNACHWEIS

Ryan, J.J. and Gordey, S.P., 2002 Geology, southern Stewart River area, Yukon Territory (Parts of 115J14, 115O2,3,4,5,6,7); Geological Survey of Canada, Open File 4338, scale 1:100,000.

Bennett, V., 2012 Touleary Project, Dawson Range Mineral Belt, Yukon, Canada - SEM Study. Report prepared for Arcus Development Group Inc.

Leitch, C., 2011 Petrographic report on ten samples from the Touleary project, Yukon. Report prepared for Arcus Development Group Inc. by Vancouver Petrographics Ltd.

Smith, H, 2009 Assessment Report describing geochemical sampling and prospecting at the Touleary Property, western Yukon. Report prepared by Archer, Cathro & Associates (1981) Limited.

Hannington, M.D., Galley, A.G., Herzig, P.M., and Petersen, S. 1998 Comparison of the TAG mound and stockwork complex with Cyprus-type massive sulphide deposits, in Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results Volume 158: p. 389-415.

Galley, A.G., Hannington, M.D., and Jonasson, I.R., 2007 Volcanogenic massive sulphide deposits, in Goodfellow, W.D., ed., Mineral Deposits of Canada: A Synthesis of Major Deposit-Types, District Metallogeny, the Evolution of Geological Provinces, and Exploration Methods: Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication No. 5, p. 141-161

Franklin, J.M., and Hannington, M.D., 2002 Volcanogenic massive sulphides through time: Geological Society of America, 2002 Annual Meeting, Abstracts with Programs, v. 34, p. 283.

Singer, D.A., 1995 World-class base and precious metal deposits - a quantitative analysis: Economic Geology, v. 90, p. 88-104.

Wengzynowski, W.A, B.A,.Sc, P. Eng, Technical Report describing Geology, Mineralization, Geochemistry, Geophysics, Trenching and Diamond Drilling at the Touleary Property, November 3, 2025

ÜBER DIE UNTERNEHMEN

Über Core Silver Corp.

Core Silver Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz British Columbia befasst. Das Unternehmen besitzt derzeit sämtliche Anteile und Rechte am Mineralkonzessionsgebiet Blue, das eine Grundfläche von 114.074 Hektar (ca. 1.140 km²) umfasst. Das Projekt liegt im Atlin Mining District, einem bekannten Goldbergbaugebiet, das sich auf dem nicht abgetretenen Territorium der Taku River Tlingit First Nation und der Carcross/Tagish First Nation befindet. Das Konzessionsgebiet Blue enthält eine große Strukturformation, die als "Llewellyn Fault Zone" ("LFZ" - Verwerfungszone Llewellyn) bekannt ist. Diese Struktur ist ungefähr 140 Kilometer lang und erstreckt sich von der Tally-Ho Shear Zone im Yukon nach Süden durch das Konzessionsgebiet Blue bis zum Juneau Ice Sheet im Alaskan Panhandle in den Vereinigten Staaten. Core Silver ist der Auffassung, dass das südliche Gebiet von Atlin Lake und die LFZ seit den letzten großen Explorationskampagnen in den 1980er-Jahren vernachlässigt wurden. Die LFZ spielt eine wichtige Rolle bei der Mineralisierung oberflächennaher Metallvorkommen auf dem Mineralkonzessionsgebiet Blue. In den letzten 50 Jahren wurden wichtige Fortschritte im Verständnis von Porphyr-, Skarn- und Karbonatverdrängungslagerstätten erzielt, sowohl weltweit als auch im Golden Triangle in British Columbia. Das Unternehmen hat diese Informationen genutzt, um ein bereits bewährtes Explorationsmodell für das Konzessionsgebiet Blue anzupassen und ist überzeugt, dadurch eine wichtige Entdeckung ermöglichen zu können. Core Silver freut sich darauf, sich zu einem der bedeutendsten Explorationsunternehmen im Atlin Mining District zu entwickeln, und sein Team ist von den bedeutenden Möglichkeiten für Neuentdeckungen und die Erschließung in diesem Gebiet überzeugt.

Über Arcus Development Group Inc.

Arcus wurde im Juni 2006 von einer Gruppe erfahrener Fachleute aus der Mineralindustrie und Investoren mit nachweisbaren unternehmerischen Erfolgen gegründet. Arcus konzentriert sich auf die Schaffung von Shareholder Value durch den Erwerb und die Weiterentwicklung hochwertiger Mineralexplorationsprojekte in der Frühphase. Das wichtigste Projekt des Unternehmens ist das Projekt Touleary im Yukon, das eine historisch durch Bohrungen bestätigte polymetallische VMS-Entdeckung sowie zahlreiche weitere Explorationsziele umfasst.

Im Namen des Board of Directors

ARCUS DEVELOPMENT GROUP INC.

"Darryl Jones"

Interims-CEO

Tel: 604.788.9533

CORE SILVER CORP.

"Nicholas Rodway"

President & CEO

Tel: 604.681.1568

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ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Dazu gehören unter anderem: (a) Aussagen bezüglich der Aufnahme und der Pläne von Arcus und Core Silver, ein Diamantbohrprogramm sowie andere Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Touleary durchzuführen; Aussagen bezüglich des Potenzials des Projekts Touleary und der laufenden Infrastrukturentwicklungen; Aussagen bezüglich des Abschlusses der im Arrangement erwogenen Transaktionen, einschließlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für den Arrangement-Plan wie der Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die Börse; und Aussagen bezüglich der Mineralrechte von Core Silver am Konzessionsgebiet Blue sowie der Überzeugungen und Erwartungen von Core Silver hinsichtlich des Entdeckungspotenzials auf seinem Mineralkonzessionsgebiet und der Entwicklung zu einem führenden Explorationsunternehmen im Atlin Mining District. Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie "voraussichtlich", "erwartet", "zukünftig", "Chance", "laufend", "potenziell", "vorgeschlagen", "Vision" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen sowie Formulierungen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "könnten", "können", "dürften", "sollten", "werden", "würden" oder die negative Konnotation solcher Begriffe kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, einschließlich solcher, die sich auf erforderliche Genehmigungen durch die Börse, die Ausübung etwaiger Kündigungsrechte gemäß der Arrangement-Vereinbarung (die "endgültige Vereinbarung"), die Erfüllung anderer Bedingungen in der Arrangement-Vereinbarung, wesentliche nachteilige Auswirkungen auf das Geschäft, die Konzessionsgebiete und Vermögenswerte der Unternehmen sowie sonstige Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten der Unternehmen detailliert beschrieben werden, einschließlich, ohne Einschränkung, der Risiken, die in den jeweiligen und zuletzt eingereichten Lageberichten (Management's Discussion/MD&A) der Unternehmen identifiziert wurden, die unter ihren jeweiligen Emittentenprofilen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Informationen verfügbaren Informationen und/oder der nach bestem Wissen und Gewissen getroffenen Einschätzung der Geschäftsleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächliche Leistung oder die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernehmen die Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Änderungen öffentlich bekanntzugeben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, widerzuspiegeln. Sollte eines der Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren, darf daraus nicht vermutet werden, dass die Unternehmen weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Warnhinweis.

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