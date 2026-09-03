Festlegungen zu Photovoltaik-Freiflächenanlagen in den jeweiligen Regionalplanungen gibt es in mehr als der Hälfte der Planungsregionen. Dies zeigt eine von der Fachagentur Wind und Solar veröffentlichten interaktiven Kartenanwendung. Zwei Karten geben einen Überblick dazu, in welchen Regionen entsprechende Planungen vorhanden sind. Die erste Karte zeigt auf Ebene der Planungsregionen, wo es ergänzende Festlegungen zu den Vorgaben der landesweiten Raumordnungspläne gibt. Dargestellt sind hierbei rechtsgültige Pläne und Pläne in Aufstellung. Die Regionalpläne weisen insbesondere versiegelte oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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