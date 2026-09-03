Noch sind diese Projekte rar: In München ist die Auferstehungskirche ist in den vergangenen Monaten mit einer Photovoltaik-Dachanlage mit 65 Kilowatt Leistung und zwei Batteriespeichern mit insgesamt 59,2 Kilowattstunden Kapazität ausgestattet worden. Im ersten Schritt installierte das Team des Installationsbetriebs Neue Energie Anlagen (Neag) im Keller die Wechselrichter von Fronius und Batteriespeicher von BYD. Danach folgte die Montage der 34 Solarmodule auf der Ostseite. Auf der Westseite des Kirchendachs fanden die übrigen 96 Module Platz. Bei den Solarmodulen wurden Ultra-Black-Module von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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