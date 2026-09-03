FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Volkswagen haben am Donnerstag ihre Kursgewinne kontinuierlich ausgebaut. Im späten Xetra-Handel stiegen sie um 3,6 Prozent auf 76,32 Euro und setzten sich damit an die Spitze des Leitindex Dax .

Auslöser der Kursgewinne ist laut einem Händler ein Bericht der "Wirtschaftswoche", dem zufolge sich die Wolfsburger von Beteiligungen an Unternehmen trennen könnten. So könne VW beispielsweise den Anteil an der Nutzfahrzeugtochter Traton von derzeit 87 auf 75 Prozent zurückfahren, so der Händler mit Bezug auf den Bericht. Traton-Aktien legten um 2,5 Prozent auf 37,42 Euro zu./bek/he