Swiss Life Holding AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
Zürich, 3. September 2026
Swiss Life platzierte heute erfolgreich eine Hybridanleihe in Höhe von EUR 600 Millionen mit Laufzeit bis 2046 und erstem optionalem Rückzahlungstermin im September 2036 (Zins bis zum ersten Rückzahlungstermin: 4.75%). Die Anleihe wurde bei Investoren im europäischen Markt platziert. Die Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich potenzieller zukünftiger Refinanzierungen ausstehender Instrumente.
Swiss Life-Gruppe
Unternehmensfilm von Swiss Life
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Life Holding AG
|General-Guisan-Quai 40
|8022 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41432843311
|E-Mail:
|investor.rel@swisslife.ch
|Internet:
|www.swisslife.com
|ISIN:
|CH0014852781
|Valorennummer:
|1485278
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2393616
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2393616 03.09.2026 CET/CEST