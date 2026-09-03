Frankfurt/Main - Am Donnerstag hat der Dax nach einem Auf und Ab schließlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss war der Index bei 26.003 Punkten und damit 0,6 Punkte über Vortagesschluss.



Für Antrieb sorgten grüne Vorzeichen zu Handelsbeginn an der Wall Street, wo Anleger offenbar auf aus ihrer Sicht gute Arbeitsmarktdaten setzen, die am Freitag veröffentlicht werden.



Der am Donnerstag vorgelegte europäische Einkaufsmanagerindizes zeigte eine heterogene Gemengelage in Europa: Für Deutschland geht der Aufwärtstrend zwar weiter, jedoch ist der Wirtschaft noch nicht der Sprung in die Expansionsphase gelungen. Für einen erkennbaren Dämpfer sorgten dagegen die Erzeugerpreise: Die Anstiege fielen jeweils 0,2 Prozentpunkte höher als befürchtet aus. Damit zeigten sich die Folgen der gestiegenen Energiepreise, kommentierte Andreas Lipkow von CMC Markets die Lage.



Die US-Arbeitsmarktdaten und die Handelsbilanz fielen leicht besser als erwartet aus und verhelfen den Indizes in den USA zu Kursgewinnen. "Aussagen des US-Notenbankmitglieds Waller stützen zusätzlich", sagte Lipkow. Waller plädiert für eine Zinspause im September, da eine anstehende Revision der Teuerungsrate durch die Neuberechnung des PCE-Deflators bevorstehe.



Für Aufsehen sorgen derzeit die Bewegungen des japanischen Yen zum US-Dollar und zum Euro. Die Investoren fühlen sich an die Zeit von vor zwei Jahren zurückerinnert, wobei es nach Interventionen über eine Zinserhöhung der Bank of Japan zu Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten kam. Der japanische Yen wird für sogenannte Carry-Trades genutzt, bei denen sich die Investoren im Yen verschulden und die Gelder in US- und europäische Anlagen investieren.



Gegenüber dem Dollar war die europäische Gemeinschaftswährung am Donnerstagnachmittag etwas stärker als am Vortag: Ein Euro kostete 1,1624 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8603 Euro zu haben.





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