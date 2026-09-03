Berlin - Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, läge die AfD laut neuer Infratest-Umfrage mit 27 Prozent weiter klar vorn - hat damit aber einen Prozentpunkt weniger als Anfang August. Die Union käme wie im Vormonat auf 21 Prozent. Die Grünen lägen unverändert bei 15 Prozent.Gewinner sind die SPD, die sich auf 13 Prozent (+1) verbessert und die Linke, die auf 12 Prozent (+1) zulegt.Die FDP käme unverändert auf 4 Prozent und läge damit unterhalb der Mandatsschwelle. Alle anderen Parteien kämen derzeit zusammen auf 8 Prozent (-1).Mit der Arbeit der Bundesregierung sind aktuell 15 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden - das sind immerhin 2 Prozentpunkte mehr als Anfang August. 84 Prozent sind mit der Arbeit von Union und SPD aber weniger bzw. gar nicht zufrieden (-1).Mit der Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sind derzeit 13 Prozent der Wahlberechtigten sehr zufrieden bzw. zufrieden - das ist ein Prozentpunkt weniger als im August und wie im Juli der niedrigste Zufriedenheitswert eines Kanzlers in der Geschichte des "ARD-Deutschlandtrend". 83 Prozent sind mit der Arbeit von Friedrich Merz weniger bzw. gar nicht zufrieden (-1).Jeder Zweite (51 Prozent) ist derzeit mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sehr zufrieden bzw. zufrieden (-2). Mit Außenminister Johann Wadephul (CDU) sind 34 Prozent zufrieden (+2). Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) kommt auf 30 Prozent Zufriedenheit (+2), 52 Prozent sind mit ihm unzufrieden (-2).Mit Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sind 22 Prozent zufrieden (-1) und 65 Prozent unzufrieden (+3). Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) büßt vier Prozentpunkte ein und kommt derzeit auf 18 Prozent Zufriedenheit; 59 Prozent sind mit ihr unzufrieden (+4). Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kommt auf 13 Prozent Zufriedenheit (-2); 62 Prozent sind mit ihr unzufrieden (+4).Mit Blick auf die Opposition sind 26 Prozent mit der AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel zufrieden (-1 im Vgl. zu Juli); 64 Prozent sind mit ihr unzufrieden (+1). Mit der Arbeit des Grünen-Parteivorsitzenden Felix Banaszak sind aktuell 12 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden. 29 Prozent sind mit ihm weniger bzw. gar nicht zufrieden; eine Mehrheit (59 Prozent) kennt ihn nicht bzw. traut sich kein Urteil zu.Mit der Arbeit der Linken-Parteivorsitzenden Ines Schwerdtner sind 7 Prozent zufrieden (-2 im Vgl. zu Juli). 24 Prozent sind mit ihr unzufrieden (-1); 69 Prozent kennen sie nicht bzw. trauen sich kein Urteil zu.Infratest hatte für den "ARD-Deutschlandtrend" 1.319 Wahlberechtigte von Montag bis Mittwoch dieser Woche befragt.