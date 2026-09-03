Garching (ots) -Auf der IFA 2026 präsentiert Hisense das neue Betriebssystem V AIOS, das Unterhaltungselektronik und Hausgeräte zu einem intelligenten Ökosystem vernetzt. Gleichzeitig gibt Hisense die Fortsetzung des langjährigen Engagements im internationalen Fußball bekannt: Das Unternehmen verlängert die Partnerschaft mit der UEFA und wird offizieller Partner der UEFA EURO 2028.Auf der IFA 2026 präsentiert Hisense seine Vision für das Zuhause im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Fernseher und Hausgeräte entwickeln sich dabei von passiven Geräten zu intelligenten Begleitern, die Gewohnheiten verstehen, Bedürfnisse erkennen und alltägliche Abläufe selbstständig koordinieren. Im Mittelpunkt steht die nächste Generation des Betriebssystems V AIOS, die in Kombination mit der AI Companion Suite die Grundlage für ein intelligentes Zuhause schafft, das Menschen aktiv unterstützt. Darüber hinaus gab Hisense in Berlin die Fortsetzung seiner langjährigen Partnerschaft mit der UEFA bekannt.KI verbindet das gesamte ZuhauseV AIOS ist die nächste Entwicklungsstufe des Betriebssystems VIDAA OS und baut auf der langjährigen Erfahrung von Hisense mit den Plattformen VIDAA und ConnectLife auf. Ziel ist ein vernetztes Zuhause, das nicht nur Fernseher, mobile Endgeräte und Hausgeräte miteinander verbindet, sondern auch die Gewohnheiten und Bedürfnisse der Menschen berücksichtigt.Mithilfe künstlicher Intelligenz kann V AIOS Absichten und Zusammenhänge erkennen, natürlich mit den Nutzerinnen und Nutzern kommunizieren und Geräte, Inhalte sowie Services automatisch koordinieren. Dabei passt sich das System an unterschiedliche Personen und Generationen innerhalb eines Haushalts an. Ein besonderer Fokus liegt auf Datenschutz, Transparenz und der lokalen Verarbeitung von Daten durch Edge AI.ConnectLife bildet die technologische Grundlage für das vernetzte Zusammenspiel der Geräte. Die Plattform ermöglicht intelligente Services unter anderem beim Kochen, bei der Wäschepflege sowie in den Bereichen Raumklima und Energiemanagement. Ergänzt wird das System durch eine neue Generation von AI Companion Geräten. Sie können beispielsweise auf Basis vorhandener Zutaten Rezeptvorschläge erstellen und passende Backofeneinstellungen wählen, Waschprogramme an unterschiedliche Textilien anpassen oder das Raumklima entsprechend den individuellen Vorlieben regulieren. Damit verlagert sich der Schwerpunkt von der Bedienung einzelner Geräte hin zu einer komfortablen und vorausschauenden Unterstützung im Alltag.Hisense setzt Partnerschaft mit der UEFA fortIn den vergangenen zehn Jahren hat sich Hisense zu einer der am schnellsten wachsenden globalen Marken entwickelt. Das Unternehmen ist heute in mehr als 160 Märkten vertreten und verfügt weltweit über 41 Produktionsstandorte sowie 32 Forschungs- und Entwicklungszentren. Der Gesamtumsatz hat sich innerhalb eines Jahrzehnts auf 31,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 verdoppelt.Eine wichtige Rolle für die internationale Markenbekanntheit spielt das langjährige Engagement im Fußball. 2016 wurde Hisense als erstes chinesisches Unternehmen Sponsor einer UEFA-Fußball-Europameisterschaft. Seither wurde die Zusammenarbeit kontinuierlich ausgebaut. Bei der UEFA EURO 2024 stellte Hisense als offizieller Anbieter die Monitore für den Video Assistant Referee, kurz VAR, bereit. Auf der IFA 2026 gab das Unternehmen nun bekannt, die Partnerschaft als offizieller Partner der UEFA EURO 2028 fortzusetzen."Erfolgreiche Partnerschaften entstehen über einen langen Zeitraum, und unsere gemeinsame Reise mit der UEFA spiegelt diese Überzeugung wider", erklärt Catherine Fang, Vice President der Hisense Group. "Als erster chinesischer Sponsor einer UEFA EURO haben wir uns im vergangenen Jahrzehnt über ein reines Markensponsoring hinaus zum festen Partner der UEFA für Display-Technologien entwickelt und uns gemeinsam weiterentwickelt. Mit modernster Technologie und immersiven Erlebnissen bringen wir die Zuschauer noch näher an die Faszination des Fußballs heran. Mit Blick auf die Zukunft freuen wir uns darauf, gemeinsam mit der UEFA das nächste Kapitel zu schreiben und für Fans auf der ganzen Welt weitere besondere Momente zu schaffen."Guy-Laurent Epstein, Marketingdirektor der UEFA, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Hisense für die UEFA EURO 2028 fortzusetzen. Das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für den europäischen Fußball über vier aufeinanderfolgende Europameisterschaften hinweg unterstreicht die Stärke unserer Zusammenarbeit und unser gemeinsames Ziel, besondere Erlebnisse für die Fans zu schaffen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die nächste Europameisterschaft zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen."Erneut Platin von EcoVadisNeben Innovation und internationaler Markenpräsenz ist verantwortungsvolles Wirtschaften ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie. Die europäische Produktionsorganisation von Hisense Europe, zu der ebenso die Hausgerätemarke Gorenje gehört, wurde zum zweiten Mal in Folge mit der Platinmedaille von EcoVadis ausgezeichnet. Damit zählt sie zu den besten ein Prozent von mehr als 150.000 weltweit bewerteten Unternehmen. Gorenje ist der einzige Haushaltsgroßgerätehersteller, der diese höchste EcoVadis-Auszeichnung zweimal in Folge erhalten hat.Die aktuellen Produkte und Smart-Home-Lösungen der Marken Hisense, Gorenje und ASKO sind während der IFA 2026 auf dem Hisense Messestand in Halle 23a erlebbar.Pressekontakt:Pressekontaktmove communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldhisense@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/6345338