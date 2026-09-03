Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat einen insgesamt wenig bewegten Handelstag mit moderaten Gewinnen abgeschlossen. Stützend wirkten laut Börsianern die wieder leicht gesunkenen Marktzinsen. Für Zuversicht sorgten Aussagen von Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der US-Notenbank. Dieser zeigte sich optimistisch, dass der Preisdruck Anzeichen einer Entspannung zeigt. Er zeigte sich bereit, ein Beibehalten der Leitzinsen zu unterstützen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab