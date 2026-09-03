Paris / London / Zürich - Der EuroStoxx 50 hat sich nach seinen jüngsten Verlusten stabilisiert. Etwas Rückenwind kam am Donnerstag aus den USA, wo Aussagen eines Notenbankmitglieds zur Inflationsentwicklung positiv aufgenommen worden waren. Der Eurozonen-Leitindex stieg um 0,32 Prozent auf 6.382,59 Punkte. Ausserhalb des gemeinsamen Währungsraums legte der Schweizer Leitindex SMI um 0,22 Prozent auf 14.394,77 Punkte zu. Für den britischen FTSE 100 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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