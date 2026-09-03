Per 1. Januar 2027 übernimmt die Privera AG das Immobilienbewirtschaftungsgeschäft der BDO AG. Mit der Übernahme erweitert Privera ihr Bewirtschaftungsportfolio um rund 250 Kundenmandate und stärkt gleichzeitig ihre Präsenz im Mittelland. Im Rahmen der Übernahme wechseln rund 23 Mitarbeitende beziehungsweise 21 Vollzeitstellen zur Privera AG. Die Mitarbeitenden der bisherigen BDO Standorte Bern, Zürich und Wetzikon werden künftig von den Privera-Niederlassungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab