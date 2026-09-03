Wolfsburg - Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG hat in seiner Sitzung am Donnerstag einem umfassenden sogenannten "Zukunftsplan" des Vorstands zugestimmt. Dies sei einstimmig erfolgt, teilte das Unternehmen in einer Ad-hoc-Mitteilung für die Investoren mit.
Es gehe dabei um die "Transformation" des Volkswagen-Konzerns. "Die Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, begrüßt diese Entscheidung und beabsichtigt, die Transformationsbemühungen des Vorstands ihrer Kernbeteiligung, der Volkswagen AG, weiter zu unterstützen", hieß es in der Mitteilung.
Die genauen Details der offensichtlich erfolgten Einigung waren zunächst unklar. Von Vertretern des Landes Niedersachsen und Arbeitnehmervertretern, die ebenfalls im Aufsichtsrat vertreten sind, hatte es im Vorfeld Kritik an diskutierten Maßnahmen wie Arbeitsplatzabbau oder Werkschließungen gegeben.
Es gehe dabei um die "Transformation" des Volkswagen-Konzerns. "Die Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, begrüßt diese Entscheidung und beabsichtigt, die Transformationsbemühungen des Vorstands ihrer Kernbeteiligung, der Volkswagen AG, weiter zu unterstützen", hieß es in der Mitteilung.
Die genauen Details der offensichtlich erfolgten Einigung waren zunächst unklar. Von Vertretern des Landes Niedersachsen und Arbeitnehmervertretern, die ebenfalls im Aufsichtsrat vertreten sind, hatte es im Vorfeld Kritik an diskutierten Maßnahmen wie Arbeitsplatzabbau oder Werkschließungen gegeben.
© 2026 dts Nachrichtenagentur