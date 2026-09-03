Berlin - Das Terminal 1 des Berliner Flughafens BER ist wieder freigegeben. Die "polizeiliche Maßnahme" sei gegen 20:45 Uhr beendet worden, sagte ein Flughafensprecher am Abend der dts Nachrichtenagentur. Wegen des Polizeieinsatzes komme es aber noch zu Verzögerungen und vereinzelten Flugausfällen bis zum Betriebsende.
"Fluggäste werden gebeten, sich über den aktuellen Flugstatus bei ihrer Airline und auf den Fluganzeigen vor Ort zu informieren." Der Flugbetrieb sei zu keinem Zeitpunkt eingestellt gewesen, Starts und Landungen fanden eingeschränkt statt, sagte der Sprecher. Auch für Freitag rechnet der Flughafen wieder mit regulärem Flugbetrieb.
Nach Informationen der dts Nachrichtenagentur hatte sich am späten Nachmittag eine Frau selbst bei Mitarbeitern am Flughafen gemeldet und angegeben, eine bestimmte Substanz dabei zu haben, die als gefährlich eingestuft wurde. Gegen 17:45 Uhr wurde deswegen "Gefahrgutalarm" ausgelöst und das Terminal 1 zumindest im öffentlichen Bereich geräumt. Die Abfertigungen wurden aber dann weitgehend über das Terminal 2 ausgeführt.
"Fluggäste werden gebeten, sich über den aktuellen Flugstatus bei ihrer Airline und auf den Fluganzeigen vor Ort zu informieren." Der Flugbetrieb sei zu keinem Zeitpunkt eingestellt gewesen, Starts und Landungen fanden eingeschränkt statt, sagte der Sprecher. Auch für Freitag rechnet der Flughafen wieder mit regulärem Flugbetrieb.
Nach Informationen der dts Nachrichtenagentur hatte sich am späten Nachmittag eine Frau selbst bei Mitarbeitern am Flughafen gemeldet und angegeben, eine bestimmte Substanz dabei zu haben, die als gefährlich eingestuft wurde. Gegen 17:45 Uhr wurde deswegen "Gefahrgutalarm" ausgelöst und das Terminal 1 zumindest im öffentlichen Bereich geräumt. Die Abfertigungen wurden aber dann weitgehend über das Terminal 2 ausgeführt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur