EQS Stimmrechtsmitteilung: MAX Automation SE

MAX Automation SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



03.09.2026 / 22:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: MAX Automation SE Straße, Hausnr.: Steinhöft 11 PLZ: 20459 Ort: Hamburg

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 391200LVVLZVDYZGZB05

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Oliver Jaster

Geburtsdatum: 14.01.1970

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Günther Holding SE



5. Datum der Schwellenberührung: 28.08.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 66,71 % 0,00 % 66,71 % 41243181 letzte Mitteilung 65,98 % 0,00 % 65,98 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A2DA588 0 27512244 0,00 % 66,71 % Summe 27512244 66,71 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Oliver Jaster % % % aequitas trust GmbH & Co. KG % % % Günther SE 66,71 % % 66,71 % - % % % Oliver Jaster % % % aequitas GmbH % % % aequitas trust GmbH & Co. KG % % % Günther SE 66,71 % % 66,71 % - % % % Oliver Jaster % % % aequitas trust GmbH & Co. KG % % % Günther SE 66,71 % % 66,71 % Günther Holding SE 66,71 % % 66,71 % - % % % Oliver Jaster % % % aequitas GmbH % % % aequitas trust GmbH & Co. KG % % % Günther SE 66,71 % % 66,71 % Günther Holding SE 66,71 % % 66,71 % - % % % Oliver Jaster % % % Günther Vermögens- und Beteiligungs GmbH & Co. KG 66,71 % % 66,71 % - % % % Oliver Jaster % % % Günther Vermögens- und Beteiligungs-Management GmbH % % % Günther Vermögens- und Beteiligungs GmbH & Co. KG 66,71 % % 66,71 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Gegenseitige Zurechnung der Stimmrechte zw. Günther SE, Günther Vermögens- und Beteiligungs GmbH & Co. KG und Günther Holding SE aufgrund von Stimmpoolingvereinbarung.

Datum

03.09.2026





03.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News