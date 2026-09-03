EQS-News: DeFi Technologies Inc.
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TORONTO, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3: DEFT31), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen ("DeFi") schließt, gab heute bekannt, dass es eine schriftliche Mitteilung von The Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq") erhalten hat. Darin wird dem Unternehmen eine zusätzliche Frist von 180 Kalendertagen - bis zum 1. März 2027 - eingeräumt, um die Einhaltung der Nasdaq-Vorschrift zum Mindestkurs ("Minimum Bid Price Rule") gemäß Nasdaq-Listing-Regel 5550(a)(2) wiederherzustellen.
Das Unternehmen hat sich für die zusätzliche Nachholfrist qualifiziert, da es die Anforderungen an den Marktwert der im Umlauf befindlichen Aktien sowie alle anderen geltenden Erstnotierungsstandards für den Nasdaq Capital Market erfüllt, mit Ausnahme der Mindestkursanforderung. Das Unternehmen hat schriftlich mitgeteilt, dass es beabsichtigt, den Mangel während der zweiten Nachholfrist zu beheben.
Die Mitteilung hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Notierung oder den Handel mit den Stammaktien des Unternehmens, die weiterhin am Nasdaq Capital Market unter dem Symbol "DEFT" gehandelt werden. Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt während der zusätzlichen Nachholfrist der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an mindestens zehn aufeinanderfolgenden Geschäftstagen mindestens 1,00 US-Dollar pro Aktie betragen, wird die Nasdaq schriftlich bestätigen, dass das Unternehmen die Konformität wiedererlangt hat, und die Angelegenheit wird abgeschlossen.
Wie bereits bekannt gegeben, erhielt das Unternehmen von der Nasdaq eine erste Mitteilung vom 5. März 2026, wonach der Mindestkurs je Stammaktie an 30 aufeinanderfolgenden Börsentagen (Stichtag: 4. März 2026) unter 1,00 US-Dollar gelegen hatte. Dem Unternehmen wurde eine erste Nachholfrist von 180 Kalendertagen bis zum 1. September 2026 eingeräumt, um die Einhaltung der Mindestgebotspreisregel wiederherzustellen.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Schlusskurs seiner Stammaktien weiterhin zu überwachen, und wird während der zweiten Frist zur Wiederherstellung der Konformität die verfügbaren Optionen prüfen, um den Mangel zu beheben und die Einhaltung der Mindestgebotspreisregel wiederherzustellen.
Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen die Konformität innerhalb der zusätzlichen Frist wiederherstellen oder anderweitig die Anforderungen der Nasdaq für die fortgesetzte Notierung erfüllen wird.
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03.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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