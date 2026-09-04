Unternehmen können nun mit AWS Transform ihre angeschlossenen Speicher- und Datenbank-Workloads direkt auf Amazon FSx für NetApp ONTAP migrieren

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, und Amazon Web Services (AWS) haben heute bekannt gegeben, dass AWS Transform nun Amazon FSx für NetApp ONTAP unterstützt. Damit wird es für Unternehmen noch einfacher, Anwendungen und Daten auf AWS zu migrieren. AWS Transform ist ein agentenbasierter KI-Dienst, der die Erkennung, Planung und Migration von Workloads in die Cloud automatisiert. Der Dienst ist nun allgemein verfügbar und Kunden können AWS Transform nutzen, um angeschlossene Speichersysteme aus ihren lokalen und Cloud-Umgebungen direkt zu Amazon FSx für ONTAP zu migrieren.

"Cloud-Migrationsprojekte dauern oft länger und verursachen höhere Kosten als erwartet, da Kunden Anwendungen, Server, Netzwerke und Speicher separat migrieren müssen", so Pravjit Tiwana, Senior Vice President und General Manager, Cloud Storage and Services bei NetApp. "Mit AWS Transform und Amazon FSx für NetApp ONTAP können Kunden diesen Prozess vereinfachen, Migrationsrisiken senken und schneller auf AWS umsteigen, ohne die Funktionsweise ihrer Anwendungen zu ändern."

Amazon FSx für NetApp ONTAP wird durch AWS Transform unterstützt und bietet Kunden die Möglichkeit, Blockspeicher im Rahmen derselben Migrationswelle zu migrieren, in der auch Rechen- und Netzwerkressourcen migriert werden. Auf diese Weise sind keine zwischengeschalteten Speicherplattformen und keine separaten Migrationstools erforderlich, sodass zusätzliche Kosten und Risiken vermieden werden. Ganz gleich, ob die Migration von NetApp ONTAP oder einem anderen lokalen Blockspeicher erfolgt: Kunden erhalten einen vollständig verwalteten, produktionsreifen Dienst, der die Enterprise-Funktionen von ONTAP mit der Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit von AWS verbindet. Nach der Migration profitieren Kunden von integrierter Datensicherung, schnellem Klonen für Entwicklungs- und Testzwecke, Unterstützung für verschiedene Anwendungstypen sowie Speicheroptimierungsfunktionen.

Die AWS Transform-Funktion wird Vorteile für Kunden bieten, die Workloads in die Cloud migrieren oder dort konsolidieren möchten, darunter Anwendungsfälle wie:

Virtualisierte Umgebungen : Migrieren Sie Umgebungen mit virtuellen Maschinen auf AWS ohne separate Tools zur Speichermigration.

: Migrieren Sie Umgebungen mit virtuellen Maschinen auf AWS ohne separate Tools zur Speichermigration. Unternehmensdatenbanken : Migrieren Sie geschäftskritische Datenbanken auf AWS und stellen Sie dabei sicher, dass Leistung, Datensicherheit und betriebliche Kontinuität gewahrt bleiben.

: Migrieren Sie geschäftskritische Datenbanken auf AWS und stellen Sie dabei sicher, dass Leistung, Datensicherheit und betriebliche Kontinuität gewahrt bleiben. Geschäftskritische Anwendungen: Migrieren Sie Unternehmensanwendungen und die zugehörigen Daten unter Verwendung eines vereinfachten Migrationsprozesses und eines einzigen verwalteten Speicherdienstes auf AWS.

Amazon FSx für ONTAP steht nun als Speichziel für AWS Transform in allen AWS-Regionen zur Verfügung, in denen sowohl AWS Transform als auch Amazon FSx für ONTAP verfügbar sind.

Weiterführende Informationen

Amazon FSx für NetApp ONTAP

Produktseite AWS Transform für Migrationen

Über NetApp

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Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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