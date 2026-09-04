Energy Vault schließt Erwerb des zugrunde liegenden Projektgrundstücks nach Genehmigung durch FIRB-Regierung ab, wandelt bestehenden Pachtvertrag in Volleigentum an einem Grundstück und steigert Baureife für das 125 MW 1 GWh Stoney Creek BESS Projekt

Baubeginn wird nun für das erste Quartal 2027 mit einem angestrebten Beginn des kommerziellen Betriebs im 1. Halbjahr 2028 erwartet; das Projekt wird durch 14-jährigen langfristigen Energiedienstleistungsvertrag (LTESA) unterstützt, was zu einem erwarteten jährlichen, langfristigen Umsatz von etwa 25 bis 30 Millionen US-Dollar pro Jahr führt

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" oder das "Unternehmen"), ein globales Energieinfrastruktur-Unternehmen, das die Netzzuverlässigkeit und KI der nächsten Generation sowie die Hochleistungsrechner-Infrastruktur unterstützt, gab heute den Abschluss des Erwerbs des zugrunde liegenden Projektgrundstücks für das 125 MW/ 1 GWh Stoney Creek Battery Energy Storage System ("BESS") im nördlichen New South Wales, Australien bekannt.

Das Grundstück, das zuvor durch einen Vorvertrag zum Pachtvertrag gesichert war, ist nun nach Erhalt der erforderlichen Genehmigung der ausländischen Investitionsprüfbehörde ("FIRB") im Besitz von Energy Vault. Die Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung für Stoney Creek dar und sichert die langfristige Standortkontrolle sowie die weitere Risikominimierung des Projekts auf dem Weg zur Bauphase.

Der Baubeginn für das Stoney Creek BESS Projekt wird vorbehaltlich der endgültigen Genehmigungen für das erste Quartal 2027 mit angestrebtem Beginn des kommerziellen Betriebs im 1. Halbjahr 2028 erwartet. Das Projekt wird von einem 14-jährigen langfristigen Energiedienstleistungsvertrag ("LTESA") unterstützt, der im Rahmen des Elektrizitätsinfrastruktur-Fahrplans von New South Wales durch AEMO Services vergeben wurde, der eine langfristige Umsatztransparenz bietet und eine nachhaltige Projektwirtschaftlichkeit unterstützt.

Stoney Creek ist ein australisches Vorzeigeobjekt im Rahmen des Build, Own Operate Portfolios von Energy Vault und ist darauf ausgelegt, eine abrufbare Energiespeicherkapazität von acht Stunden bereitzustellen. Durch den Übergang des Projektstandorts von einem Pachtmodell in das vollständige Eigentum hat Energy Vault seine Kontrolle über die Entwicklung, den Bau, den Betrieb und die langfristige Verwaltung der Anlage verstärkt.

"Der Abschluss des Erwerbs des Projektgeländes bedeutet einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung, während wir dieses Projekt in Richtung Bau und kommerziellen Betrieb vorantreiben", so Akshay Ladwa, Chief Development and Operations Officer of Energy Vault. "Mit gesichertem langfristigen Eigentum am Gelände und einem gültigen 14-jährigen LTESA-Vertrag repräsentiert Stoney Creek die Art von qualitativ hochwertigen Infrastrukturanlagen im Kern unserer Build, Own Operate Strategie die vertraglich abgesicherte Umsatztransparenz und langfristiges Eigentum an Vermögenswerten und das Potenzial, dauerhafte wiederkehrende Cashflows zu generieren, kombiniert."

Marco Terruzzin, Chief Revenue Officer of Energy Vault, ergänzte: "Australien bleibt ein strategischer Wachstumsmarkt für Energy Vault und Stoney Creek veranschaulicht unsere Fähigkeit, groß angelegte Projekte in der Entwicklungs- und Bauphase systematisch durchzuführen. Wir bleiben auf eine disziplinierte Ausführung fokussiert, während wir ein globales Portfolio an eigenen Energieinfrastruktur-Assets skalieren, die darauf ausgelegt sind, einen vorhersehbaren, langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen."

Das Stoney Creek BESS Projekt wird voraussichtlich wichtige, nach Bedarf abrufbare Kapazitäten für das Stromnetz von New South Wales bereitstellen und gewährleistet die Netzzuverlässigkeit und fortlaufende Integration erneuerbarer Energieerzeugung. Energy Vault plant, seine Energiemanagement-Plattform VaultOS zu nutzen, um die Anlagenleistung, Marktbeteiligung und Lebenszyklus-Operationen zu optimieren.

Während Stoney Creek in Richtung Bauarbeiten fortschreitet, wird erwartet, dass das australische Build, Own Operate Portfolio von Energy Vault expandiert und zur wachsenden globalen Basis des Unternehmens an vertraglich vereinbarten, wiederkehrenden Umsätzen beiträgt.

Über Energy Vault

Energy Vault ist eine integrierte Energieinfrastrukturplattform, die flexible und versorgungssichere Energiesysteme entwickelt, besitzt und betreibt, um die Inbetriebnahmezeit für Versorgungsunternehmen, unabhängige Stromerzeuger, Industriekunden und den Markt für KI-Rechenzentren zu beschleunigen. Im Mittelpunkt seiner Plattform steht eine technologieagnostische, softwarebasierte Architektur, die darauf ausgelegt ist, die Projektabwicklung zu beschleunigen, die Leistung zu optimieren und die Zeit bis zum Umsatz zu verkürzen. Die integrierten Lösungen von Energy Vault kombinieren Energiespeicherung, Energieerzeugung und fortschrittliches Energiemanagement, um eine skalierbare Infrastruktur bereitzustellen, die auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist. Sein Portfolio erstreckt sich über Speicherlösungen mit kurzer, langer und mehrtägiger Speicherdauer für mehr Zuverlässigkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz bei all Ihren Anwendungen. Für Versorgungsunternehmen und Netzbetreiber bietet Energy Vault gesicherte, flexible Leistung, erhöht die Netzstabilität und unterstützt die zuverlässige Bereitstellung von Energie. Für Industrie- und Rechenzentrumskunden ermöglicht die Plattform eine krisenfeste und kosteneffiziente Stromversorgung, um kritische Vorgänge zu unterstützen. Durch sein Build, Own Operate Betriebsmodell generiert Energy Vault langfristige, wiederkehrende Einnahmen während es eine herausragende Projektabwicklung über die gesamte Entwicklung, Auslieferung und den Betrieb hinweg garantiert. Durch die Kombination von Innovation und disziplinierter Umsetzung definiert Energy Vault neu, wie die Energieinfrastruktur entwickelt und bereitgestellt wird und bietet Zuverlässigkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit in einem sich schnell verändernden globalen Energiemarkt. www.energyvault.com für weitere Informationen.

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