Berlin - Der Spitzenkandidat der CDU Berlin, Stefan Evers, will Obdachlose aus dem Schengenraum zur Rückkehr in ihre Heimatländer drängen. "Wer seinen Lebensunterhalt dauerhaft nicht selbst bestreiten kann, muss dieses Land wieder verlassen", sagte der Christdemokrat dem Focus. Freizügigkeit im Schengenraum sei an Bedingungen geknüpft. Das sei geltendes Recht und müsse durchgesetzt werden.
Evers will dazu mit den Herkunftsländern sprechen: "Wir müssen mit den Herkunftsländern Klartext reden." Die Statistiken zeigten eindeutig, dass ein sehr großer Teil der Betroffenen in den Berliner Einrichtungen aus Osteuropa stamme. Diese Länder müsse die Stadt Berlin auffordern, ihrer Pflicht nachzukommen.
Auf die Frage, ob er dafür als Regierender Bürgermeister in Länder wie Rumänien reisen wolle, antwortete Evers: "Dafür muss ich nicht nach Rumänien. Wir sind die Hauptstadt, die Botschaften sind ja alle hier."
Evers will dazu mit den Herkunftsländern sprechen: "Wir müssen mit den Herkunftsländern Klartext reden." Die Statistiken zeigten eindeutig, dass ein sehr großer Teil der Betroffenen in den Berliner Einrichtungen aus Osteuropa stamme. Diese Länder müsse die Stadt Berlin auffordern, ihrer Pflicht nachzukommen.
Auf die Frage, ob er dafür als Regierender Bürgermeister in Länder wie Rumänien reisen wolle, antwortete Evers: "Dafür muss ich nicht nach Rumänien. Wir sind die Hauptstadt, die Botschaften sind ja alle hier."
© 2026 dts Nachrichtenagentur