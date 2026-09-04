Künstliche Intelligenz ist mehr als das Rennen um den schnellsten Prozessor. Ebenso wichtig sind hochwertige Daten, Netzwerke und Server. Broadcom und Hewlett Packard Enterprise verdienen bereits Milliarden am Ausbau der KI-Infrastruktur. Der australische Micro Cap Aspermont steht dagegen erst am Beginn seiner Transformation - mit entsprechend großen Chancen und Risiken. Wir nehmen die drei interessanten Titel im Aktien-Check näher unter die Lupe.Den vollständigen Artikel lesen ...
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