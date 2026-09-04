Die Adipositas-Therapie befindet sich im Umbruch. Nach dem ersten Siegeszug der GLP-1-Präparate wird nun die nächste Runde eingeläutet. Es geht nicht mehr um die reine Wirksamkeit, sondern die Art der Einnahme. Novo Nordisk hat als Erster die orale Pille auf den europäischen Markt gebracht und testet bereits niedrigere Erhaltungsdosen. BioNxt Solutions kontert mit einem zergehenden Dünnfilm für die Mundschleimhaut, ganz ohne Spritze oder Wasser. Pfizer dagegen setzt auf ein monatliches Ultra-Langzeit-GLP-1 aus der Metsera-Übernahme. Wir sehen uns daher die Strategien von Novo Nordisk, BioNxt Solutions und Pfizer genauer an.
Enthaltene Werte: DK0062498333,CA0909741062,US7170811035Den vollständigen Artikel lesen ...
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