Die globalen Finanzmärkte zeigen sich zuletzt wieder sehr dynamisch. Während der boomende Markt für künstliche Intelligenz traditionellen Hardware-Ausrüstern ungeahnte Wachstumsrekorde beschert, stützen im Rohstoffsektor signifikante Ressourcensprünge das Kurspotenzial zukünftiger Produzenten. Parallel dazu signalisiert der Bankensektor durch operative Skaleneffekte und Rekordgewinne eine neue Ära der Profitabilität. Charttechnische Ausbrüche und deutliche Prognoseanhebungen untermauern die Stärke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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