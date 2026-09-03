Roadmap statt Rätselraten: Finexity, Lahontan Gold und BMW auf klarem Kurs Richtung Zukunft

Zukunftsversprechen sind das, was die Börse antreibt. Nicht immer sind sie glaubwürdig. Doch manche Unternehmen legen ihre Fahrpläne transparent offen - mit terminierten Meilensteinen statt bloßer Hoffnung. Drei Beispiele zeigen, wie unterschiedlich das aussehen kann: Finexity, ein Hamburger Fintech-Unternehmen, das den Wertpapierhandel neu erfindet, Lahontan Gold, ein kanadischer Explorer kurz vor dem Produktionsstart, und der DAX-Konzern BMW. Der Münchner Autohersteller definiert nicht nur auf der Straße eine "Neue Klasse". Anleger sollten die Aktien des Trios auf der Rechnung haben.Den vollständigen Artikel lesen ...
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