EQS-News: Finexity AG
/ Schlagwort(e): Kapitalmarkttag
Die FINEXITY Group lädt Investoren, Analysten und weitere Kapitalmarktteilnehmer zum Kapitalmarkttag am 13. Oktober 2026 in Frankfurt am Main ein.
Der Kapitalmarkttag gibt einen Einblick in das Geschäftsmodell, die Strategie und die finanzielle Entwicklung der FINEXITY Group. Darüber hinaus bieten vertiefende Sessions Einblicke in die Kapitalmarktinfrastruktur von morgen sowie in das Zusammenspiel der vier Marken nolivius, Nundara, VolksInvest und Effecta innerhalb der Gruppe.
Datum: Dienstag, 13. Oktober 2026
Ort: Tower185, Frankfurt am Main
Uhrzeit: 13:30 Uhr bis voraussichtlich 17:00 Uhr
Format: Präsenzveranstaltung
Anmeldung: Bitte über diesen Link anmelden
Die Präsentationsunterlagen sowie eine Aufzeichnung der Veranstaltung werden im Anschluss auf der Website der FINEXITY Group zur Verfügung gestellt.
Über FINEXITY
Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand - reguliert und im Betrieb seit 2020 -, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.
¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.
Medienkontakte FINEXITY
Robin Tillmann Sascha Dettmar
E-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email
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14.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Finexity AG
|Holzdamm 28-32
|20099 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 822 177 20
|E-Mail:
|presse@finexity.com
|Internet:
|https://finexity-group.com/
|ISIN:
|DE000A40ET88
|WKN:
|A40ET8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access)
|LEI Code:
|8945008OPOP1OA3OUJ12
|EQS News ID:
|2398348
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