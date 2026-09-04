Von Helmuth Fuchs Moneycab: Sie haben den Top100 Swiss Startup Award 2011 gemeinsam mit Beat Schillig lanciert. Welche Lücke im Schweizer Startup-Ökosystem wollten Sie damals schliessen, und wie hat sich die Rolle von Top100 seither entwickelt? Jordi Montserrat: 2011 hatte die Schweiz bereits hervorragende Unternehmer, Forschung und Startups. Was fehlte, war die Anerkennung - in der Schweiz, international und auch über die Startup-Welt hinaus. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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