Von Robert Jakob Neulich feierten die USA ihre 40. Schuldenbillion. Gleichzeitig beträgt das Haushaltsloch sechs Prozent. Das wird wieder nicht nur im üblichen Shutdown-Zirkus enden, sondern bereits frühzeitig mehr Stress ins Gesamtsystem bringen. Der grosse Knall wird erst noch kommen. Denn die Weltwirtschaft steht vor einer meterdicken Refinanzierungswand. Viele Staaten, von den 50 US-amerikanischen ganz abgesehen, schleppen riesige Schuldenberge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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