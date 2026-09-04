Immensee - Die Startup-Zone ist das Format, das dir relevanten Input rund um das Startup-Thema liefert und Raum für Austausch bietet. Was du mitnimmst, wird später in deinem Unternehmen Wirkung zeigen. In spezifischen Themen-Zonen lernst du, was es zur Vorbereitung, Gründung, zum Aufbau oder für das Wachstum deines Unternehmens braucht. Es stehen folgende vier Zonen zur Auswahl: Zone 1. Marketing und Sichtbarkeit Wie finde ich erste Kundinnen? Welche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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