Blacksburg - Chemiker der Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) haben ein recycelbares Superklebeband entwickelt. Sowohl der Kleber selbst als auch die Kunststoff-Trägerschicht lassen sich gemeinsam verwerten. Die Forscher sprechen von einem «Monomaterial», da beide Schichten chemisch ähnlich sind, aber unterschiedliche Funktionen erfüllen. Klassischer Zielkonflikt gelöst«Es war ein klassischer Zielkonflikt. Wir wollen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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