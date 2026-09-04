Es geht voran: Lake Victoria Gold - Bauarbeiten auf Goldprojekt Imwelo starten

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Lake Victoria Gold treibt das vollständig genehmigte Imwelo-Goldprojekt Richtung Bau: Straße, Erdarbeiten und Build-once-Camp schaffen die Infrastruktur für die nächste Entwicklungsphase in Tansania.

Der kanadische Explorer und Entwickler Lake Victoria Gold Ltd. (TSXV: LVG; OTCQB: LVGLF; FSE: E1K) hat einen Fortschrittsbericht zu den vorbereitenden Arbeiten auf seinem vollständig genehmigten und zu 100 Prozent eigenen Imwelo-Goldprojekt vorgelegt. Das Vorhaben liegt im Distrikt Chato in der Region Geita im Norden Tansanias. Nach Unternehmensangaben sind erste Ausbesserungen an der Zufahrtsstraße abgeschlossen, die Erdarbeiten auf dem Gelände schreiten voran und das Baucamp ist weitgehend fertiggestellt. Damit werde die Basisinfrastruktur für die nächste Entwicklungsphase geschaffen, So Lake Victoria.

Zufahrtsstraße von Katoro nach Imwelo instandgesetzt

Im Mittelpunkt der bisherigen Arbeiten stand die 14 Kilometer lange Zufahrtsstraße von Katoro - der nächstgelegenen größeren Ortschaft - zum Dorf Imwelo am Projektstandort. Ein lokaler tansanischer Auftragnehmer hat punktuelle Ausbesserungen abgeschlossen, koordiniert mit der tansanischen Behörde für ländliche und städtische Straßen (TARURA).

Nach einer Vermessung der gesamten Strecke wurden die am stärksten beschädigten Abschnitte vorrangig instandgesetzt - rechtzeitig vor der Regenzeit, die üblicherweise Ende Oktober oder im November beginnt. Für die Reparaturen kam hochwertiges Lateritmaterial zum Einsatz, das innerhalb der Bergbaulizenz gewonnen wurde. Die Verdichtung der ausgebesserten Abschnitte dauert an; ein Verdichter und ein Wassertankfahrzeug verbleiben dafür auf der Strecke, während der übrige Fuhrpark bereits zu den Erdarbeiten auf das Gelände verlegt wurde.

Die Instandsetzung soll den sicheren und zuverlässigen Transport von Material, Ausrüstung und Treibstoff zum Projektstandort ermöglichen und verbessert zugleich die Anbindung umliegender Dörfer. Ein umfassenderer, langfristiger Ausbau der ganzjährig befahrbaren Piste wird laut Unternehmen in Erwägung gezogen.

Geländeräumung und Erdarbeiten laufen

Auf dem Projektgelände sind die Rodungsarbeiten in der sogenannten Area C im Gange und sollen anschließend auf den Bereich der Aufbereitungsanlage ausgeweitet werden. Parallel schreiten Räumung und Oberbodenabtrag an der Grube, der Tailings-Anlage (TSF), der Abraumhalde sowie den Dammstandorten voran. Der abgetragene Oberboden wird als Wall zwischen dem Produktionsbereich und dem künftigen Camp aufgeschüttet, um eine Lärmbarriere zu bilden.

Auch die Vorbereitung des ROM-Pads (Run-of-Mine) hat begonnen. Das ausgehobene Material wird für den Bau eines westlichen Walls innerhalb der Lizenzgrenze verwendet. Als nächste Schritte folgen die Nivellierung und der Aushub der Plattform für die Aufbereitungsanlage vor den eigentlichen Tiefbauarbeiten; die Vorbereitung der Tailings-Anlage ist danach vorgesehen.

Baucamp weitgehend fertiggestellt

Das Baucamp auf Imwelo ist nach Unternehmensangaben nun weitgehend abgeschlossen. Elektroinstallation, Entwässerung, Sanitäranlagen und der Generatorunterstand sind fertiggestellt, das Wassersystem wurde einem Drucktest unterzogen. Zuvor waren bereits Wasserspeicher, Stromversorgung und Sanitärleitungen installiert worden.

Bei der Anlage handelt es sich um ein "Build-once"-Camp, also die erste Phase des dauerhaften Betriebscamps. D.h. die für die Bauphase errichtete Infrastruktur soll später im Betrieb weitergenutzt werden, um Doppelausgaben zu vermeiden und den Kapitaleinsatz diszipliniert zu halten.

Management sieht Übergang zur Bauphase

Marc Cernovitch, President und CEO von Lake Victoria Gold, bezeichnete die vorbereitenden Arbeiten als wichtigen Schritt beim Übergang von einem vollständig genehmigten, entwicklungsbereiten Projekt hin zum Bau. Zuverlässiger Zugang zum Standort, die Vorbereitung der zentralen Infrastrukturflächen und ein weitgehend fertiges Build-once-Camp seien für diesen Übergang wesentlich. Das Programm werde von einem lokalen tansanischen Auftragnehmer in Abstimmung mit TARURA umgesetzt und schaffe zugleich dauerhaften Nutzen für die umliegenden Gemeinden.

Lake Victoria Gold verfügt in Tansania neben dem vollständig genehmigten Imwelo-Projekt westlich der Geita-Goldmine von AngloGold Ashanti auch über eine 100-prozentige Beteiligung am Tembo-Projekt, das an Barricks Bulyanhulu-Mine angrenzt und auf dem bereits über 50.000 Meter gebohrt wurden.

Zu den Unterstützern des Unternehmens zählen der Minengigant Barrick Mining, der eine Beteiligung hält, sowie die tansanische Taifa Group als strategischer Partner. Deren Tochtergesellschaft Taifa Mining - nach Firmenangaben der größte Bergbau-Auftragnehmer Tansanias mit über 30 Jahren Erfahrung - soll sämtliche Vertrags-Bergbau- und Tiefbauarbeiten für das Imwelo-Projekt durchführen. Management, Direktoren und Partner halten zusammen mehr als 60 Prozent der Aktien.

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