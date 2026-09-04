Buenos Aires - Im Streit um die Falklandinseln hat Argentiniens Präsident Javier Milei die Einrichtung einer Militärbasis auf Feuerland angekündigt. Ausserdem drohte der libertäre Staatschef mit Sanktionen gegen Firmen, die ohne Erlaubnis der argentinischen Regierung die Gewässer um jene Inselgruppe im Südatlantik wirtschaftlich ausbeuten wollen, die seit 1833 ein britisches Überseegebiet ist. «Wir werden alle diplomatischen, wirtschaftlichen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab