Wiesbaden - Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im Juni 2026 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 1,7 Prozent und nominal (nicht preisbereinigt) 1,4 Prozent weniger Umsatz erwirtschaftet als im Mai 2026. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juni 2025 verzeichnete der Umsatz einen Rückgang von real 0,4 Prozent, wohingegen er nominal um 2,7 Prozent stieg.
Den größten realen Umsatzrückgang im Juni 2026 gegenüber dem Vormonat verzeichneten die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen mit einem Minus von 2,3 Prozent, gefolgt vom Grundstücks- und Wohnungswesen mit einem Rückgang von 1,8 Prozent.
Im Bereich Verkehr und Lagerei sowie in den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) betrug der Rückgang gegenüber dem Vormonat jeweils 1,6 Prozent. Im Bereich Information und Kommunikation sanken die Umsätze im Juni 2026 gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent, so das Bundesamt.
Den größten realen Umsatzrückgang im Juni 2026 gegenüber dem Vormonat verzeichneten die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen mit einem Minus von 2,3 Prozent, gefolgt vom Grundstücks- und Wohnungswesen mit einem Rückgang von 1,8 Prozent.
Im Bereich Verkehr und Lagerei sowie in den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) betrug der Rückgang gegenüber dem Vormonat jeweils 1,6 Prozent. Im Bereich Information und Kommunikation sanken die Umsätze im Juni 2026 gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent, so das Bundesamt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur