Die Broadcom-Aktie verlor am Donnerstag trotz neuer Rekordzahlen -2,73% auf 357,16 US$. Die unmittelbare Prognose blieb knapp hinter den hohen Erwartungen zurück. Dabei ging eine wesentlich wichtigere Aussage beinahe unter: Broadcom will seinen KI-Umsatz innerhalb von nur zwei Jahren auf 230 Milliarden US$ vervierfachen. Das würde den Konzern endgültig von einem diversifizierten Halbleiter- und Softwareanbieter in eine massive Wette auf die Investitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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