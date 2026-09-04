Datum der Anmeldung:
02.09.2026
Aktenzeichen:
B1-112/26
Unternehmen:
Zweigniederlassung Mannheim der BAUHAUS AG, Belp/Schweiz; HELLWEG Die Profi-Bau- & Gartenmärkte GmbH & Co. KG, Dortmund; BayWa Bau- und Gartenmärkte GmbH & Co. KG, Dortmund; Erwerb/Übernahme von 8 Hellweg Baumärkten
Produktmärkte:
Einzelhandel mit Produkten des Bau- und Heimwerkerbedarfs
02.09.2026
Aktenzeichen:
B1-112/26
Unternehmen:
Zweigniederlassung Mannheim der BAUHAUS AG, Belp/Schweiz; HELLWEG Die Profi-Bau- & Gartenmärkte GmbH & Co. KG, Dortmund; BayWa Bau- und Gartenmärkte GmbH & Co. KG, Dortmund; Erwerb/Übernahme von 8 Hellweg Baumärkten
Produktmärkte:
Einzelhandel mit Produkten des Bau- und Heimwerkerbedarfs
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