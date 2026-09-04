Datum der Anmeldung:
01.09.2026
Aktenzeichen:
B1-125/26
Unternehmen:
HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen; Erwerb von 100 % der Anteile an und alleinige Kontrolle über die Kermit 23-03 GmbH, München (autmatec)
Produktmärkte:
Bau Instandhaltung und Sanierung von Freileitungen für Hochspannungsstrom
01.09.2026
Aktenzeichen:
B1-125/26
Unternehmen:
HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen; Erwerb von 100 % der Anteile an und alleinige Kontrolle über die Kermit 23-03 GmbH, München (autmatec)
Produktmärkte:
Bau Instandhaltung und Sanierung von Freileitungen für Hochspannungsstrom
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