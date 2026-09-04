Datum der Anmeldung:
31.08.2026
Aktenzeichen:
B2-46/26
Unternehmen:
New Wave Group AB (SWE), Göteborg; Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an und der alleinigen Kontrolle über die uhlsport GmbH, Balingen
Produktmärkte:
Mannschaftssportausrüstung, Sportbekleidung
31.08.2026
Aktenzeichen:
B2-46/26
Unternehmen:
New Wave Group AB (SWE), Göteborg; Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an und der alleinigen Kontrolle über die uhlsport GmbH, Balingen
Produktmärkte:
Mannschaftssportausrüstung, Sportbekleidung
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