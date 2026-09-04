Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit positiven US-Vorgaben im Rücken freundlich in den regulären Handel gestartet. Gestützt werden die Dividendenpapiere von etwas sinkenden Anleiherenditen und der Hoffnung auf eine ausbleibende Leitzinserhöhung in den USA. Für die Kauflaune hatten Aussagen des Fed-Mitglieds Christopher Waller gesorgt. Dieser hatte sich optimistisch geäussert, dass der Preisdruck Anzeichen einer Entspannung zeigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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