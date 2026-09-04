AUTO1 hat den H1-Bericht veröffentlicht, der die solide Q2-Performance bestätigt, die Ende Juli bereits berichtet wurde, mit starkem Volumenwachstum, verbesserter Profitabilität und weitgehend bestätigtem Ausblick. Die Cash-Generierung und die Kapitaleffizienz bleiben solide, was durch Vorratsabbau getrieben wurde, sowie der fortgesetzten Expansion von Captive Finance. Für H2 balanciert das Management bewusst Wachstum und Profitabilität aus, wobei das neue Handels- und Bestellsystem einen schnelleren Umschlag und eine sequenzielle Verbesserung des GPU unterstützen dürfte. Wir justieren unsere Schätzungen nur leicht nach, während der Investment Case unverändert bleibt. Wir bestätigen unser Kursziel von 35,00 EUR und die BUY-Einstufung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/auto1-group-se
© 2026 mwb research