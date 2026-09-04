Eschborn/Berlin (ots) -Midea, eine der Marken im Smart Home Business des Fortune-Global-500-Unternehmens Midea Group, präsentiert auf der IFA 2026 seine neuesten Innovationen unter einer einzigen klaren Leitidee: "Simply ideal". Dabei folgt Midea der Mission der Gruppe, sich mit der Welt zu verbinden und die Zukunft zu inspirieren, sowie ihrer Vision, großartige Innovationen zum Leben zu erwecken. Im Fokus des Messeauftritts steht, worauf es für moderne Haushalte ankommt: intelligenteres Wohnen, mehr Komfort, mehr Zeit, niedrigere Energiekosten und unaufdringliches Design. Dieser Fokus auf den Alltag spiegelt Mideas kontinuierliches Bestreben wider, durchdachte Technologien in Haushalte auf der ganzen Welt zu bringen. In Europa wird dieses Engagement durch eine neue fünfjährige Partnerschaft mit dem FC Barcelona zusätzlich gestärkt.Auf der Messe wird die "Simply ideal"-Philosophie in zwei miteinander verbundenen Bereichen erlebbar. Die Midea Serien stellen den neu eingeführten SMART MASTER in den Fokus, der für Mideas kontinuierliche Weiterentwicklung KI-gestützter Lösungen für das Zuhause steht. Ergänzt wird das Angebot durch KI ECOMASTER, SPACE MASTER und die BUILT-IN Serie. Der Bereich Midea Scenarios zeigt diese Innovationen in realen Haushaltssituationen und veranschaulicht, wie sie die zunehmend unterschiedlichen Situationen des modernen Lebens unterstützen können. Abgerundet wird der Auftritt der Midea Group in Berlin durch zwei renommierte Marken aus dem Smart Home Business: TEKA und Küppersbusch.Die Midea Serien: Das Zuhause auf unterschiedliche Weise meisternIm Mittelpunkt steht SMART MASTER, Mideas KI-gestütztes Ökosystem für das Zuhause, das die Entwicklung von intelligenten Einzelgeräten hin zu integrierten KI-Lösungen für das gesamte Zuhause veranschaulicht. Herzstück ist der Midea AI Voice Assistant, mit dem Geräte verstehen können, was Nutzer sagen, ihre Bedürfnisse interpretieren und auf natürliche Weise darauf reagieren können. Das System unterstützt 145 Sprachen, erkennt Sprache aus einer Entfernung von bis zu acht Metern und reagiert innerhalb von 0,4 Sekunden. Es kann über integrierte Sprachschnittstellen in Klimaanlagen, Kühlschränken und Einbaubacköfen genutzt werden. Nutzer können zudem über externe Schnittstellen mit dem System interagieren, darunter die Midea App, Fahrzeugsysteme, Smart Speaker und Sprachassistenten auf dem Smartphone. So entsteht ein konsistentes Nutzererlebnis über verschiedene Geräte und Nutzungssituationen hinweg.Vier AI Agents machen aus Sprachinteraktionen eine personalisierte Unterstützung für alltägliche Routinen zu Hause. Wenn jemand nach Hause kommt, aktiviert ein einziger Sprachbefehl den Welcome Home Mode undermöglicht dem Comfort Agent Klimatisierung, Luftbefeuchtung und Wäschepflege zu koordinieren. Zur Essenszeit nutzt der Health Agent die im Kühlschrank vorhandenen Zutaten, um Mahlzeiten vorzuschlagen und die Kochgeräte zu koordinieren. Im Tagesverlauf optimiert der Efficiency Agent den Energieverbrauch des Haushalts, während der Service Agent reagiert, wenn bei einem Gerät Handlungsbedarf besteht- von Wartungs- und Fehlerhinweisen über den Kundendienst bis hin zu Echtzeit-Videounterstützung.Im SMART MASTER Showcase bringt Midea Robot KI durch Live-Demonstrationen am IFA-Stand in die physische Welt. Roboter hantieren mit Geschirr und Geschirrkörben, bereiten Popcorn zu und reichen es den Besuchern, während ein zweibeiniger Roboter das Publikum begrüßt, winkt und tanzt. Diese Demonstrationen geben einen konkreten Einblick in Mideas Erforschung der nächsten Generation verkörperter Intelligenz und Robotik. Auf Basis der EAGLES-Systemarchitektur kombiniert Midea Robot ein intelligentes Gehirn mit vier multimodalen Basismodellen, um Anwendungen in den Bereichen Küchenunterstützung, Wäschepflege, Reinigung, Begleitung und Steuerung des gesamten Zuhauses zu ermöglichen.Wo SMART MASTER für Komfort sorgt, kümmert sich KI ECOMASTER um die Energiekosten. Das System setzt bei effizienten Einzelgeräten an und verbindet sie zu einem koordinierten Energienetzwerk für das Zuhause, das die Routinen des Haushalts erlernt, um unnötigen Energieverbrauch zu reduzieren. Über den Haushalt hinaus arbeitet das System mit dem übergeordneten Energieökosystem zusammen, nutzt Solarenergie, wenn diese verfügbar ist, und gespeicherte Energie, wenn die Preise im Stromnetz steigen. Unterstützt durch Cloud-Konnektivität, fortschrittliche Analysen und eine KI, die mit einem Datensatz im Gigamaßstab trainiert wurde, optimiert das System kontinuierlich die Energienutzung und reduziert so den Energieverbrauch des Haushalts, während der gewohnte Komfort erhalten bleibt.Für Haushalte, in denen jeder Zentimeter zählt - ob in einer Neubau- oder einer umgebauten Wohnung -, verfolgt SPACE MASTER eine zentrale Idee: mehr Kapazität bei gleicher Größe und eine optimale Nutzung jedes Zentimeters. Dieses Konzept verkörpert die Midea SPACE MASTER Kühl-/ Gefrierkombination, deren durchdachte Konstruktion den Stauraum maximiert, ohne die Abmessungen des Geräts zu vergrößern. Dieselbe Philosophie wird auf weitere Haushaltsgeräte übertragen, darunter ein Einbau-Backofen, der in Standard-Einbaumaße passt und dennoch einen außergewöhnlich großen 92-Liter-Garraum mit mehreren Garebenen bietet. So können Nutzer gleichzeitig braten und backen, ohne zusätzlichen Platz in der Küche zu benötigen.Neben den Midea MASTER Serie ist die BUILT-IN Serie Mideas Antwort auf die moderne europäische Küche. In einem Raum, in dem Schränke, Arbeitsplatten und Geräte als einheitliches Design wahrgenommen werden sollen, sorgt die BUILT-IN Serie dafür, dass sich jedes Element nahtlos in das Gesamtbild einfügt. Inspiriert von der Mailänder Designsprache umfasst die Ispira Collection Backöfen, Kochfelder, Dunstabzugshauben, Kühlschränke und Geschirrspüler, sodass die Küche als harmonische Einheit statt einer Ansammlung einzelner Geräte wirkt.Midea Scenarios: Innovation in realen HaushaltssituationenNeben den Serien präsentiert Midea sein gesamtes Sortiment an Geräten für den Alltag in drei nachgestellten Haushaltsbereichen.Den Auftakt macht der Bereich Klima und Heizen. Da die Sommer in Europa immer heißer werden, wird Klimatisierung vom gelegentlichen Komfort zur alltäglichen Notwendigkeit. Gleichzeitig sehen sich Haushalte mit höheren Energiekosten und strengeren Standards für Effizienz und Kältemittel konfrontiert. Die Herausforderung besteht daher nicht mehr nur darin, Wohnungen kühl zu halten, sondern dabei weder den Energieverbrauch noch die Umweltbelastung in die Höhe zu treiben.Als eine Antwort auf diese Herausforderung steht die R290 Serie im Mittelpunkt des Bereichs Klima und Heizen. In Kombination mit dem Kältemittel R290 ermöglichen Mideas fortschrittliche Kompressor- und Sicherheitsabdichtungstechnologien eine um rund zehn Prozent höhere Energieeffizienz. R290 weist zudem ein äußerst geringes Treibhauspotenzial auf und verursacht im Vergleich zu Kältemitteln mit höherem GWP deutlich geringere Treibhausgasemissionen. Midea weitet die Technologie sowohl auf gewerbliche als auch auf private Anwendungen aus. Zu den Lösungen für den privaten Bereich zählen H-Pack und PortaSplit, wobei die PortaSplit ab 2027 auf R290 umgestellt werden soll.Midea ist seit 16 Jahren in Folge der weltweit führende Hersteller von R290-Klimaanlagen. Zwischen 2018 und 2025 verkaufte das Unternehmen weltweit mehr als zehn Millionen Geräte und trug damit dazu bei, 5,2 Millionen tCO2e an Emissionen einzusparen - das entspricht der CO2-Menge, die von 6,2 Millionen Hektar Amazonas-Regenwald aufgenommen wird.Der Küchenbereich begleitet die Besucher durch alle Schritte rund um eine Familienmahlzeit - vom ersten Lebensmitteleinkauf bis zum letzten Teller, der wieder im Schrank steht. Die Visionary Serie macht diese Geschichte im Kühlschrank-Showcase erlebbar, in dem jede Ablage so gestaltet ist, dass sie den verfügbaren Platz optimal nutzt und Lebensmittel länger frisch hält. Mit GlassVision können Nutzer in den Kühlschrank schauen, ohne die Tür zu öffnen, wodurch weniger kalte Luft entweicht. SmartSense Light Pro sorgt für eine berührungsfreie Beleuchtung, während Soft LED Wall eine klare und gleichmäßige Ausleuchtung bietet - für eine mühelose Aufbewahrung von Lebensmitteln im Alltag.Wenn es ans Kochen geht, erleichtern Mideas Kochfeld-Innovationen sowohl die Installation als auch die tägliche Zubereitung von Mahlzeiten. Die InfiniteFit Series verfügt über ein ultraschlankes Design, das sich problemlos in nahezu jede europäische Küche integrieren lässt, ohne dass eine vordere Lüftungsöffnung erforderlich ist. Dadurch bleibt der Stauraum im darunterliegenden Schrank erhalten. Das QuadJet-Vierkanal-Kühlsystem trägt zudem dazu bei, dass das Kochfeld kühler und effizienter arbeitet. Für alle, die sich beim Kochen mehr Flexibilität wünschen, schafft die OmniFlex-Technologie eine offene Kochfläche mit beispielloser kulinarischer Vielseitigkeit. Keine Grenzen bei der Platzierung. Keine Einschränkungen bei der Größe. Keine Kompromisse beim Material.Wenn das Essen von der Küche auf den Tisch kommt, übernimmt PizzaPro. Der Einbaubackofen wurde für Gerichte entwickelt, die man gerne mit anderen teilt - von Pizzaabenden und Sonntagsbraten bis hin zu Familientreffen. Graphene Turbo Airflow erreicht innerhalb von 0,2 Sekunden die gewünschte Temperatur und ermöglicht Backtemperaturen von bis zu 350 °C, während der 81-Liter-Garraum Platz für vier Backbleche gleichzeitig bietet.Nach dem Essen vereint Mideas wegweisendes Tri-GreenApex System Spülen, Trocknen und Aufbewahren in einem integrierten Prozess. Es verbraucht rund 50 Prozent weniger Energie als der europäische Spitzenstandard mit Energieeffizienzklasse A, ermöglicht eine Express-Trocknung in 30 Minuten und hält Geschirr bis zu 168 Stunden trocken.Schließlich geht es noch in den Bereich Waschen und Trocknen - denn moderne Familien müssen heute unterschiedliche Arten von Kleidung mit unterschiedlichen Pflegeanforderungen waschen. Babykleidung, Sportbekleidung, Kleidung für Haustiere, Feinwäsche und Baumwollwäsche für den Alltag benötigen häufig eine getrennte Pflege, sodass aus einer Wäsche schnell mehrere Waschgänge werden. Mideas Konzept eines Wäschebereichs für Familien zeigt, wie ein gut organisierter Raum diese Routine erleichtern kann.Multi-Trommel-Geräte ermöglichen es, unterschiedliche Wäscheladungen gleichzeitig und getrennt voneinander zu waschen, ohne dabei übermäßig viel Platz zu beanspruchen. Familien können zwischen All-in-One- und stapelbaren Konfigurationen wählen und je nach verfügbarem Platz und ihren Routinen einen speziellen Schuhwascher ergänzen. Zu den Hero-Produkten der OMNI SERIES gehören Omni Fusion, Omni DUO, Omni Trio und Omni Ped S. Damit können Haushalte ein flexibles Wäschesystem entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen zusammenstellen.Midea erforscht weiterhin Lösungen, die das gesamte Ökosystem des Zuhauses miteinander verbinden. Auf der IFA 2026 tritt Tobin Richardson, President und CEO der Connectivity Standards Alliance, am Midea-Stand auf die Bühne, um Matter vorzustellen - ein offenes, sicheres und interoperables Framework, das die Zusammenarbeit von Geräten über verschiedene Ökosysteme hinweg ermöglicht - und Mideas Rolle bei der Einführung dieses Standards in smarte Haushaltsgeräte hervorzuheben.Midea × FC Barcelona: Eine wegweisende Partnerschaft2026 ist ein wegweisendes Jahr für die Marke Midea: Ab der Saison 2026/27 startet eine fünfjährige Partnerschaft mit dem FC Barcelona. Das Midea-Logo erscheint erstmals auf dem Ärmel der Spieltrikots sowie auf den Trainingsoutfits des Vereins. Zudem erhält die Marke eine umfassende Präsenz bei den La-Liga-Heimspielen des Clubs.Auf der IFA 2026 feiert Midea die Partnerschaft mit einem immersiven Erlebnis im Zeichen des FC Barcelona am Messestand. Besucher können an der Fußball-Challenge "Shoot Like a Star" teilnehmen und haben 15 Sekunden Zeit, um in vorgegebene Zielfelder zu treffen und Midea × FC Barcelona Co-Branding-Preise zu gewinnen. Auch FC-Barcelona-Legende Carles Puyol hat einen besonderen Auftritt, bei dem er auf seine Karriere zurückblickt und seine Gedanken zu Führung, Teamwork und dem Streben nach Exzellenz auf höchstem Niveau teilt. Sein Auftritt steht für den gemeinsamen Anspruch von Midea und dem FC Barcelona an Spitzenleistungen auf Weltniveau und unterstreicht die Ambition, die im Mittelpunkt ihrer Partnerschaft steht.Die Markenfamilie der Midea Group auf der IFA: TEKA und KüppersbuschNeben dem Midea-Portfolio stehen zwei weitere Marken der Midea Group im Mittelpunkt - beide mit mehr als einem Jahrhundert europäischer Küchentradition.TEKA, 1924 in Deutschland gegründet, präsentiert seine neuesten Innovationen unter dem Konzept "Meaningful Experiences Through Technology". Dazu gehören die neue Produktkategorie Kaffeemaschinen, die für eine nahtlose Integration in die Küche entwickelte In-Line Series sowie neue Laundry-Care-Lösungen. Das erweiterte Portfolio zeigt, wie Technologie alltägliche Abläufe vereinfachen und Lösungen bieten kann, die sich an unterschiedliche Bedürfnisse und Lebensstile anpassen.Küppersbusch, eine deutsche High-End-Marke, präsentiert auf der IFA 2026 seine Premium-Produktreihen Semi Pro und K-Series, Black-Matt-Oberflächen, Geschirrspüler und die Kategorie American Fridge, die eine neue Ära der Lebensmittelaufbewahrung einläutet. Zudem stellt die Marke Individual Concept vor, ihr Individualisierungsprogramm für maßgeschneiderte Küchenlösungen. Deutsche Handwerkskunst und anspruchsvolles Design bilden dabei die Basis für mehr Freiheit, die Geräte nach individuellen Vorlieben zu personalisieren.Pressekontakt:Michael Schneider+ 49 17 55 40 59 39schneider@kiecom.deOriginal-Content von: Midea Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118940/6345489