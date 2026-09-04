Pontresina - Im Bondo-Prozess hat das Regionalgericht Maloja am Freitag alle fünf Beschuldigten vom Vorwurf der mehrfachen fahrlässigen Tötung freigesprochen. Der Freispruch betrifft auch FDP-Nationalrätin Anna Giacometti. Das Regionalgericht Maloja sah keine Beweise dafür, dass es in den Wochen vor dem grossen Bergsturz tatsächlich klare Anzeichen für ein absehbares Grossereignis gab. Es kommt deshalb zum Schluss, dass es die Beschuldigten nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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