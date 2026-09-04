Die RENK-Aktien sind seit unserem letzten Update um 14 % gefallen, und das Risiko eines Umsatzrückgangs ist unserer Ansicht nach nun angemessen in der Bewertung reflektiert. Unser DCF-Modell geht bereits davon aus, dass die Umsätze um 18 % von den Höchstständen fallen, wobei der Free Cash Flow (FCF) entsprechend zurückgeht. Das Hauptaugenmerk bleibt auf dem MRO-Segment, obwohl ein bedeutender Beitrag zunächst eine deutlich größere installierte Basis erfordert. Kurzfristig sollte die erwartete Entscheidung über das etwa 25 Mrd. EUR schwere Boxer/Arminius-Programm einen positiven Katalysator für den Sektor bieten. Da RENK nun mit einem KGV von 20x und einem EV/EBITDA von 11x für das Jahr 2027E gehandelt wird, was bis 2030E auf 11x und 6x sinkt, sehen wir ein zunehmend attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis. Wir stufen die Aktie von HALTEN auf KAUFEN hoch, mit einem unveränderten Kursziel von 48,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/renk-group-ag
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