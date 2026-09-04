NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vodafone von 85 auf 155 Pence angehoben und die Einstufung von "Sell" auf "Buy" gedreht. Andrew Lee sieht in seiner Branchenanalyse vom Freitag einen deutlichen Wandel in den Ertragsperspektiven bei den Briten, deren Aktien sich folglich überdurchschnittlich entwickeln dürften. Der Experte traut Vodafone auf Sicht von drei Jahren eine stärkere Verbesserung der Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) als anderen. Man komme von einer niedrigen Basis, sodass die prozentuale Veränderung besonders hoch ausfallen dürfte./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 05:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

GB00BH4HKS39