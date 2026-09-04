Unterföhring (ots) -
Absolut gerecht und unnachahmlich. Der bekannteste TV-Richter Deutschlands spricht wieder Urteile. Seit August laufen die Dreharbeiten zu neuen Folgen sowie einem Prime-Time-Spezial von "Richter Alexander Hold". SAT.1 zeigt die neuen Fälle noch in diesem Jahr.
Alexander Hold: "Die Rückkehr in den TV-Gerichtssaal fällt mir mehr als leicht. Die Leidenschaft für die Gerechtigkeit und die Freude an der Arbeit vor der Kamera haben mich nie verlassen. Gerade in dieser hektischen Zeit suchen die Zuschauer genau das, was 'Richter Alexander Hold' vermitteln kann: Klarheit, Haltung und Vertrauen. Die Dreharbeiten während der sitzungsfreien Zeit des Landtags sind für mich der perfekte Ferienjob - mein Engagement im Bayerischen Landtag bleibt dadurch unberührt. Die Vorfreude des ganzen Teams auf den Dreh war riesig."
"Richter Alexander Hold" wird produziert von filmpool entertainment.
Pressekontakt:
Hendrik Hübner
Content Communications
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1176
email: hendrik.huebner@seven.one
Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
email: clarissa.schreiner@seven.one
SAT.1
Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group
Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6345533
Absolut gerecht und unnachahmlich. Der bekannteste TV-Richter Deutschlands spricht wieder Urteile. Seit August laufen die Dreharbeiten zu neuen Folgen sowie einem Prime-Time-Spezial von "Richter Alexander Hold". SAT.1 zeigt die neuen Fälle noch in diesem Jahr.
Alexander Hold: "Die Rückkehr in den TV-Gerichtssaal fällt mir mehr als leicht. Die Leidenschaft für die Gerechtigkeit und die Freude an der Arbeit vor der Kamera haben mich nie verlassen. Gerade in dieser hektischen Zeit suchen die Zuschauer genau das, was 'Richter Alexander Hold' vermitteln kann: Klarheit, Haltung und Vertrauen. Die Dreharbeiten während der sitzungsfreien Zeit des Landtags sind für mich der perfekte Ferienjob - mein Engagement im Bayerischen Landtag bleibt dadurch unberührt. Die Vorfreude des ganzen Teams auf den Dreh war riesig."
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